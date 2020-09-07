ИАЦ «Альпари»: Понедельник может пройти в продажах

Российский фондовый рынок имеет множество шансов открыть сессию понедельника, 7 сентября, продажами. Цены на нефть глубоком минусе и продолжают падать, Азия в «красном», а Штаты сегодня будут закрыты по случаю празднования Дня труда.

Индекс МосБиржи может стартовать с понижением на 0,2-0,5% и проведет день, вероятно, в пределах 2900-2930 пунктов. Индекс РТС, в свою очередь, способен на открытии торгов понедельника потерять до 0,3% и проторговаться в рамках 1208-1225 пунктов.

Сырьевые котировки к сегодняшнему утру выглядят слабо. Баррель нефти Brent падает на 1,34% и стоит $42,09, «бочка» WTI снижается на 1,6%, до $39,13. Основной катализатор продаж — снижение отпускных цен Саудовской Аравией для ключевых покупателей. Кроме того, рынок очень нервничает из-за прогнозов по спросу на энергоносители в мире, и здесь снова нет ни капли оптимизма.

На фоне ухода от рисков в плюс вышло золото. Тройская унция торгуется по $1936,40 и может подрасти к $1940. Бурного подъема в золоте пока не ожидается, так как нет веских оснований для биржевой паники, рынку просто требуется пауза после ралли, а для роста цены на золото этого явно недостаточно.

Пара EUR/USD утром в понедельник снижается и балансирует около 1,1830. Статданных на сегодня запланировано немного, стоит обратить внимание на дневной отчет еврозоны по индексу доверия инвесторов от Sentix за сентябрь. Здесь может отметиться улучшение показателя до -11,4 пункта с -13,4 пункта прежде. Американских отчетов на сегодня в календаре нет.

Доллар США в понедельник может оставаться в пределах 75,20-75,75 руб. Евро способен провести первый торговый день недели в рамках 89,00-89,65 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»