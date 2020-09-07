Комментарии

ПСБ: Ускорение инфляции в РФ снижает вероятность снижения ключевой ставки в сентябре

7 сентября 2020

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

Цены рублевых облигаций ОФЗ в пятницу выросли, однако рынок не смог полностью восстановить потери, понесенные в среду и четверг. Доходность 10-летних ОФЗ закрепилась на уровне 6,13% годовых (-5 б.п. в пятницу, +3 б.п. за неделю). По данным Росстата, инфляция за август выросла до 3,6% по сравнению с 3,4% в июле и 3,2% в июне. Мы не исключаем, что при такой динамике инфляции ЦБР возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки на заседании 18 сентября, что в ближайшее время будет сдерживать восстановление цен рублевых облигаций. Снижение нефтяных цен также лишает рынок ОФЗ драйверов роста. На текущей неделе ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых.  

Котировки российских евробондов в пятницу снижались вместе с остальными ЕМ, отыгрывая рост доходности UST-10 до 0,72% (+8 б.п.). Вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда продемонстрировали снижение безработицы на 2 процентных пункта до 8,4%, что усилило опасения сворачивания монетарных стимулов. Впрочем, Председатель ФРС отметил, что несмотря на позитивные данные по безработице за август, экономике еще предстоит пройти долгий путь восстановления. Для поддержки экономики процентные ставки будут оставаться низкими длительное время, которое будет измеряться годами. Ожидания сохранения монетарных стимулов ФРС на текущей неделе могут сгладить давление на российские евробонды от снижающихся нефтяных цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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