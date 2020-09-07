ИАЦ «Альпари»: Рубль останется под давлением, пока не прояснится ситуация с Навальным

В пятницу, 4 сентября, торги по рублевым парам закрылись в небольшом минусе. Рубль подешевел на 0,2% к американскому доллару и британскому фунту. К евро закрылся на уровне закрытия в четверг. Пара доллар/рубль выросла на 0,20%, до 75,43 руб., евро/руб. — на 0,01%, до 89,22 руб., фунт/рубль — на 0,22%, до 100,10 руб.

Несмотря на падение цен на нефть, активность на внутреннем валютном рынке была низкой. Спокойное поведение участников рынка можно объяснить отсутствием негатива вокруг предполагаемого отравления Алексея Навального.

Цены на нефть снизились в ходе американских торгов на фоне укрепления доллара США после публикации данных о безработице в стране, а также обвала американских фондовых индексов. Баррель Brent подешевел на 5%, до $42,36. Индекс Nasdaq 100 снизился на 1,27%, до 11622,13.

Количество рабочих мест в США вышло несколько ниже ожиданий, но на достаточно высоком уровне. Рост мест составил почти 1,371 млн за месяц (прогноз был +1,4 млн). Согласно пересмотренным данным, число рабочих мест в июле выросло на 1,734 млн, а не на 1,763 млн, как сообщалось ранее. Безработица оказалась значительно лучше прогноза и уменьшилась до уровня 8,4%.

Доллар недолго укреплялся к своим конкурентам. К закрытию торгов в Европе доллар растерял полученную прибыль после выхода статистики. Возможно, его ослабление было связано с длинными выходными в США. В понедельник рынки Штатов будут закрыты в связи с Днём труда. Трейдеры закрывали короткие позиции по доллару.

В понедельник, 7 сентября, на торгах в Азии Brent находится на уровне 42,24 (-0,16%). Из-за выходного дня в США активность на всех рынках низкая. Чем дольше рубль будет торговаться около 75,30 руб., тем выше вероятность возвращения котировок к 74,50 руб. за доллар США.

Российская валюта останется под давлением, пока не прояснится ситуация с Навальным. Если Европа введет санкции против российских долговых бумаг, то они окажут влияние на рубль. Если они не станут трогать ОФЗ, то санкционная тема против России будет исчерпана и рублю ничего не будет угрожать.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»