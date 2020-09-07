«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Полюса

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Преобладала отрицательная динамика. Индекс Московской биржи снизился до минимума за месяц. Лидерами роста стали бумаги НОВАТЭКа (+3,07%). В аутсайдерах оказались акции iFXIT (-5,89%), что было обусловлено падением котировок высокотехнологических компаний в США. Пара USD/RUB торговалась вблизи 75,50.

Полюс (PLZL 206,2, +1,78%) отчитается за второй квартал по МСФО. Выручка, как ожидается, составит $1,16 млрд, EBITDA — $850 млн, прибыль — $700 млн. Цена на золото в отчетном периоде выросла в среднем на 10%. Возможно, показатели будут хуже консенсус-прогноза, поскольку на сбыт могла серьезно повлиять ситуация с COVID-19. В то же время в третьем квартале цена на золото превысила $2000 за унцию, а спрос со стороны центральных банков и частных инвесторов усилился. Долговая нагрузка могла упасть ниже 1х EBITDA. Ослабление рубля положительно влияет на уровень рентабельности, который остается самым высоким для сырьевого сектора. Целевой уровень по акциям Полюса — 19260 руб., что предполагает потенциал роста выше 10% без учета дивиденда.

Коррекция рынка пока носит умеренный характер. На наш взгляд, это объясняется в основном тем, что основная волна падения приходится на сегмент американских высокотехнологичных компаний. В наименьшей степени снижению подвержены бумаги финансового, сырьевого, промышленного секторов. Их представители и составляют основную массу российского рынка. Также снижение пока не выходит за рамки технической коррекции.

Ожидаем боковую динамику. Американский рынок закрыт, в связи с этим резких движений не предвидится. Вмешаться может только статистика из Китая, впрочем, отклонения от прогнозов маловероятны. Ожидания в паре USD/RUB: 75,20-75,70, ориентир по индексу Мосбиржи: 2900-2920 пунктов.