ПСБ: В рамках предстоящей недели ожидаем стабилизации рынков у текущих уровней

Ожидаем, что индекс МосБиржи перейдет в консолидацию в районе 2920 пунктов

В начале торгов пара доллар/рубль попытается подняться выше 75,5 рубля, после чего перейдет в боковое движение у достигнутых уровней

На текущей неделе ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых



Мостотрест (-) в I полугодии получил 1,8 млрд руб. убытка по МСФО против прибыли 2,6 млрд руб. годом ранее - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мостотрест продемонстрировал спад финансовых показателей на фоне снижения объемов строительства и увеличения расходов. Завершение ряда крупных объектов и появление новых проектов преимущественно к концу отчетного периода отразилось на снижении объема выполненных работ. Кроме того, увеличение цен на строительные материалы, в частности, на металлоконструкции, привело к существенному росту расходов на материалы в себестоимости. Это в совокупности оказало отрицательное влияние на показатели прибыли и рентабельности. В перспективе ожидаем улучшение динамики финансовых показателей на фоне восстановления экономики и роста портфеля заказов компании.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия