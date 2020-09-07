Комментарии

ПСБ: В рамках предстоящей недели ожидаем стабилизации рынков у текущих уровней

7 сентября 2020

Ожидаем, что индекс МосБиржи перейдет в консолидацию в районе 2920 пунктов

В начале торгов пара доллар/рубль попытается подняться выше 75,5 рубля, после чего перейдет в боковое движение у достигнутых уровней

На текущей неделе ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых

Мостотрест (-) в I полугодии получил 1,8 млрд руб. убытка по МСФО против прибыли 2,6 млрд руб. годом ранее - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мостотрест продемонстрировал спад финансовых показателей на фоне снижения объемов строительства и увеличения расходов.  Завершение ряда крупных объектов и появление новых проектов преимущественно к концу отчетного периода отразилось на снижении объема выполненных работ. Кроме того, увеличение цен на строительные материалы, в частности, на металлоконструкции, привело к существенному росту расходов на материалы в себестоимости. Это в совокупности оказало отрицательное влияние на показатели прибыли и рентабельности. В перспективе ожидаем улучшение динамики финансовых показателей на фоне восстановления экономики и роста портфеля заказов компании.

ПАО «Промсвязьбанк»
Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия


/ Сибирское Информационное Агентство /
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