ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - дивиденды против геополитики

На прошлой неделе, с 31 августа по 4 сентября, на мировые финансовые и сырьевые рынки вернулись «медвежьи» настроения, возобновились массивные продажи активов. Это было связано с обострившейся угрозой нового крупного торгово-санкционного конфликта США и Китая из-за жёсткой риторики Дональда Трампа и взаимных ограничений для дипломатов и журналистов. Российский фондовый рынок не стал исключением. Индекс МосБиржи за неделю упал на 1,97%, до 2921,55 пункта, а индекс РТС обвалился на 3,6%, до 1220,01 пункта. Цены сырьевых товаров не остались в стороне от обвала. Так, цена нефти Brent на прошлой неделе упала на 6,8% (подобного падения за неделю не было с мрачной весны текущего года), а цена золота тоже снизилась, потеряв за неделю 1,8%.

Неудивительно, что на прошлой неделе достаточно сильно упали акции нефтегазовых, энергетических и некоторых золотодобывающих компаний, снижались также бумаги технологического сектора и ряда компаний малой и средней капитализации. А вот в немногочисленных лидерах роста оказались бумаги некоторых предприятий розничной торговли и металлургии. И рост, и падение ряда акций были связаны в основном с корпоративными событиями, в частности – с объявленными или ожидаемыми дивидендами.

Абсолютным лидером роста на прошедшей тяжёлой неделе стали акции ретейлера «М.Видео», взлетевшие на фоне обвала рынка на 10,4%, до 562,8 руб. за бумагу. Поводом для роста, скорее всего, стало заявление главы компании Александра Тынкована в ходе телефонной конференции для инвесторов о том, что совет директоров «М.Видео» на ближайшем заседании может вновь вернуться к вопросу о выплате промежуточных дивидендов, так как компания способна генерировать положительный свободный денежный поток. Наша новая целевая цена по акциям «М.Видео» составляет 600 руб., рекомендация — «держать».

Аутсайдером рынка на прошлой неделе стали привилегированные акции компании «Центральный телеграф», обвалившиеся почти на 11%, до 14,56 руб. за бумагу. Скорее всего, причиной падения стало наступление даты фиксации реестра для получения дивидендов, назначенной на 10 августа текущего года. У нас нет целевой цены и рекомендации по этим бумагам.

С высокой вероятностью на этой неделе индекс РТС проторгуется в коридоре 1210-1260 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2920-2970 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»