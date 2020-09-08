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«Фридом Финанс»: Спекулянты играют на страхах

8 сентября 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с небольшого отскока. Лидерами роста стали бумаги Тинькофф Банка (+4,29%). В аутсайдерах оказались акции Северстали (-1,84%). Пара USD/RUB торговалась на максимуме за четыре месяца — вблизи отметки 76.

Полюс (+0,68%) выплатит промежуточный дивиденд. Отчетность в основном оправдала ожидания, а в отдельных аспектах их превзошла. Рентабельность EBITDA во втором квартале составила 74%, что стало максимальным результатом для публичных сырьевых компаний. Долговая нагрузка упала ниже 1х EBITDA. Это позволяет направлять на дивиденды более 75% прибыли и поддерживать объем инвестиций на уровне $700-750 млн.    

Пара EUR/RUB достигла отметки 90. Это стало возможным вследствие ослабления рубля к доллару выше 76 на фоне падения котировок нефти. Спекулянты попытались отыграть страхи ослабления рубля после пробоя психологически значимой отметки по евро. Цена на нефть корректируется из-за опасений новой волны пандемии COVID-19, о которой предупредила ВОЗ. Мы не исключаем заметного воздействия роста заболеваемости на экономику еврозоны, восстановление которой может растянуться на три квартала. Укрепление евро к доллару негативно влияет на российский импорт, а снижение рубля душит импортеров еще сильнее, поскольку внутренний потребительский и промышленный спрос остается слабым. Мы полагаем, что девальвация рубля носит умеренный характер и  пара USD/RUB до конца сентября удержится в диапазоне 73-77, однако ее динамика станет доводом в пользу сохранения ставки на ближайшем заседании ЦБ.

Ожидаем смешанную динамику. В США аутсайдерами могут стать компании IT-сектора и нефтегазовой отрасли. Лучше рынка способны оказаться акции авиакомпаний. В России, на наш взгляд, стоит ожидать схожую динамику.

Ожидания для пары USD/RUB: 75,50-76,20, ориентир по индексу Мосбиржи: 2900-2950 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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