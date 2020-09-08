ПСБ: Активность инвесторов будет расти

Активность инвесторов будет расти.- Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

На старте недели основным фактором для мировых рынков выступило отсутствие торгов в США, где вчера отмечали День труда, что стало поводом для восстановления.

В конце прошлой недели рынки оказались под давлением со стороны ситуации на американских рынках, где прошла волна фиксации прибыли по длинным позициям, сконцентрированная в основном в перегретых бумагах технологического сектора. Негативные настроения перекинулись и на другие рынки, несмотря на хорошую макроэкономическую статистику, показавшую продолжение восстановления деловой активности в большинстве стран, а также снижение безработицы в США.

Начало текущей недели прошло под знаком восстановления рынков. Несмотря на отсутствие важной макроэкономической статистики, которая могла бы поддержать ожидания инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики, покупки на большинстве фондовых рынков преобладали, что позволило широкому спектру индексов отыграть часть потерь, понесенных в конце прошлой недели.

Если же говорить о настроениях, сложившихся на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Так, большинство азиатских площадок демонстрирую рост в пределах 0,7%. Здесь покупки были поддержаны данными по ВВП Японии за второй квартал. Восстанавливаются фьючерсы на основные американские индексы, прибавляя до 0,8%. На рынке энергоносителей, после снижения днем ранее, наметилась консолидация в районе 42 долларов за баррель.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи закрепиться выше уровней закрытия понедельника, после чего он перейдет в боковое движение. При этом ближе к вечеру, в ожидании возвращения на рынки американских игроков, активность инвесторов и волатильность начнут нарастать. Однако, в ходе торгов отсутствие важной макроэкономической статистики не даст поводов мировым рынкам для существенного направленного движения. В результате, ожидаем что в рамках дня индекс МосБиржи удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, давление на него окажет ситуация на рынке энергоносителей, а также умеренное снижение валют развивающихся стран. На таком фоне в начале дня пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку преодоления отметки 76 рублей. Однако для полноценного закрепления выше данного уровня у американской валюты может не хватить сил, в результате чего она перейдет в консолидацию под ним. При этом во второй половине дня не исключаем попыток рубля отыграть часть утренних потерь.