ИАЦ «Альпари»: Рубль останется под влиянием геополитических факторов

В понедельник, 7 сентября, торги по рублёвым паром завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,45%, до 75,77 руб., пара евро-рубль — на 0,30%, до 89,50 руб. Пара фунт/доллар снизилась на 0,18%, до 99,92 руб. Торги на Мосбирже открылись ослаблением по рублю. В первой половине дня курс доллара повышался до отметки 76,26 руб., курс евро – до 90,10 руб. Основным фактором давления на нацвалюту стали геополитические риски.

Утром стало известно об очередном обострении в Белоруссии. Белорусские СМИ сообщили, что неизвестными была похищена член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. С момента похищения прошло больше 12 часов. Она до сих пор не вышла на связь, её местоположение также неизвестно. Также на связь не выходили исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. Правительства Германии и Великобритании выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией.

В Германии все активнее стали говорить о необходимости остановки строительства «Северного потока-2». Ангела Меркель считает, что будущее «Северного потока-2» зависит от истории с Алексеем Навальным.

Напряжение с рубля сняла новость о том, что Алексея Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В клинике Charite заявили, что его состояние улучшилось.

По итогам дня рубль ослабился к евро и доллару, зато укрепился к британскому фунту. Отношения между переговорщиками Великобритании и Евросоюза обострились. Переговоры в очередной раз зашли в тупик. Ни одна из сторон не демонстрирует готовность к уступкам.

Во вторник, 8 сентября, в Азии нефть торгуется по цене $41,88за баррель. В США и Канаде был выходной день, поэтому активность участников рынков была низкой. Что касается рубля, то он по-прежнему останется под влиянием геополитических факторов. Чем лучше будет состояние Навального, тем лучше будет чувствовать себя нацвалюта. Любая новость о приостановке проекта «Северный поток-2» вызовет новую волну продаж рубля и повышение курса доллара до 77 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»