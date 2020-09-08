Комментарии

ПСБ: Снижение нефтяных цен оказывает давление на рынок рублевых облигаций

8 сентября 2020
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
 
В понедельник на рынке рублевых облигаций преобладали продажи. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,17% годовых (+4 б.п.). Давление на рынок оказывает снижение цен на нефть к трехмесячным минимумам. Также мы отмечаем, что глобальные инвесторы предъявляют низкий спрос на локальные облигаций развивающихся стран из-за рисков негативного влияния пандемии коронавируса на экономику. Индия вышла на 3-е место по числу инфицированных COVID-19 и на 1-е по приросту. Приближение президентских выборов в США выступает ещё одним фактором увеличения спроса на защитные активы.
 
Сегодня продажи рублевых облигаций могут продолжиться из-за негативной динамики нефтяных цен и ослабления аппетита к риску ЕМ из-за антикитайской риторики Дональда Трампа. Доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться к 6,20% годовых.  

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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