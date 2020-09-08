ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок замедлил падение

В понедельник, 7 сентября, мировые рынки начали немного успокаиваться после напряжённой прошлой недели. В США был выходной день, торгов на фондовых биржах не проводилось, соответственно, напряжённость на мировых рынках, которая в последние месяцы идёт именно из Соединённых Штатов, в понедельник была частично снята.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что нужно готовиться ко второй волне пандемии Covid-19, однако подчеркнул, что сегодня мир намного более готов ко второй волне пандемии этого смертельно опасного вируса, чем к первой. Европейские рынки в понедельник закрылись в плюсе. Азиатские рынки сегодня с утра торгуются в «зелёной» зоне, за исключением Китая, вынужденного отвечать на ограничительные меры США.

Российский фондовый рынок в понедельник замедлил падение. Индекс Московской Биржи к концу торгового дня вышел в плюс, повысившись на 0,37%, до 2932,29 пункта. А вот индекс РТС, хотя и не показал существенного негатива, но всё-таки оказался не готов разделить оптимизм «собрата» и снизился по итогам торгов на 0,12%, до 1218,52 пункта.

Лидером роста понедельника на фоне слабого рынка стали депозитарные расписки банковской группы TCS («Тинькофф»), подорожавшие на 4,88%; также значительно выросли акции строительной группы «ПИК» (+4,5%) и золотодобытчика Polymetal (+3,8%). Аутсайдерами в понедельник оказались акции крупных корпораций — «Северстали» (-1,9%), «НОВАТЭКА» (-1,5%) и «НЛМК» (-1,42%). Сегодня вероятно, что индекс РТС проторгуется в коридоре 1210-1240 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 2920-2950 пунктов.

Цены на нефть продолжают снижаться, нивелируя прошлые максимумы, главным образом, из-за публикации в Bloomberg о том, что Saudi Aramco снижает отпускные цены для своих клиентов на октябрьские поставки. Так, цена сорта Brent в понедельник снизилась на 0,44%, до $42,26 за баррель, а цена техасской WTI провалилась ниже $40 за баррель — на 0,68% до $39,37 за баррель. Новое обострение отношений между Китаем и США также не идёт на пользу рынку нефти. Сегодня снижение нефтяных цен продолжается: Brent в данный момент теряет ещё 0,33%, а WTI — 0,36%. Прогнозируем на сегодня цену Brent в рамках $42-43 за баррель.

Курс доллара США к российскому рублю расчётами «на завтра» в понедельник не заметил позитива из Европы и вырос на 34 коп. (+0,43%), до 75,77 руб. А курс евро к рублю смог подняться на 31 коп. (+0,35%), до 89,54 руб. При этом в течение торгового дня он даже повышался впервые с 2016 года до 90 руб., но ещё, как говорится, не вечер. Наш прогноз по курсу доллара на сегодня составляет 75-76 руб., по курсу евро — 89-90 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»