ПСБ: Ожидаем, что в рамках дня индекс МосБиржи удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов

В начале дня пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку преодоления отметки 76 рублей



Доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться к 6,20% годовых



Полюс (ДЕРЖАТЬ) во II квартале увеличил EBITDA на 42% - до $860 млн - (ПОЗИТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Компания представила финансовые результаты, которые оказались лучше ожиданий. Положительная динамика финансовых показателей обусловлена удержанием объема реализации золота относительно предыдущего года, а также роста цены на металл. Кроме того, положительный вклад в финансовый результат внесло снижение общих денежных затрат (ТСС), что отражает увеличение среднего содержания в переработанной руде на Олимпиаде и Наталке, а также ослабление рубля. Представленная отчетность позитивна для Полюса, однако капитализация компании существенно увеличилась в текущем году, в результате потенциал дальнейшего роста курсовой акций ограничен.



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