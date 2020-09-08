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Курсы валют ЦБ РФ на 8 сентября: 75,5910 руб/доллар США и 89,4771 руб/евро

8 сентября 2020
ЦБ РФ с 8 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,5910 руб.
  • 1 евро - 89,4771 руб.
  • 10 китайских юаней - 110,6640 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4087 р. (0,54%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4387 р. (0,49%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7420 р. (0,68%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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