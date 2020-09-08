Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 сентября: 4 686,6001 руб/1 г золота и 65,2100/1 г серебра
8 сентября 2020
ЦБ РФ с 8 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 686,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 65,2100 руб.
- 1 грамм платины - 2 201,8601 руб.
- 1 грамм палладия - 5 589,7002 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,1000 р. (0,07%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (0,60%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,3300 р. (0,66%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
71,3099 р. (1,29%).
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