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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 сентября: 4 686,6001 руб/1 г золота и 65,2100/1 г серебра

8 сентября 2020
ЦБ РФ с 8 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 686,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,2100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 201,8601 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 589,7002 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1000 р. (0,07%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3900 р. (0,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,3300 р. (0,66%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,3099 р. (1,29%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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