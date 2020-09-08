Россельхозбанк сообщает о завершении сбора заявок по облигациям Международного инвестиционного банка

3 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 объемом 7 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года.



Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,00–6,10% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,14–6,24% годовых. Первоначальный объем выпуска составлял 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 3 раза. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 7 млрд руб., а также установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона - на уровне 5,95% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,08% годовых.



«Облигации Международного инвестиционного банка традиционно пользуются высоким спросом со стороны институциональных инвесторов благодаря особому международному статусу МИБ и очень высоким кредитным рейтингам. Со своей стороны, мы рады продолжить наше успешное сотрудничество на рынках капитала с ведущим международным институтом развития», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».



Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с ООО «БК Регион», ПАО «Московский кредитный банк» и АО ВТБ Капитал.



Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 11 сентября 2020 года.



Ранее РСХБ трижды выступал организатором размещений облигаций Международного инвестиционного банка. В 2014 году Банк участвовал в первичном размещении объемом 4 млрд руб., а в 2015 году — в первичном размещении объемом 3 млрд руб. и вторичном размещении объемом 4 млрд руб.