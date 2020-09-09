«Фридом Финанс»: ИТ-сектор остается в зоне турбулентности

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 4 сентября американские индексы завершили в минусе. S&P 500 опустился на 0,81%, до 3427 пунктов, Dow Jones снизился на 0,56%, NASDAQ потерял 1,27%. Фиксация позиций по акциям ИТ-компаний продолжилась. В течение дня высокотехнологичный NASDAQ падал более чем на 5%, но восстановил большую часть потерь к концу дня. Фактором поддержки выступил отчет о рынке труда США, показавший более низкий уровень безработицы (8,4%), чем ожидалось. Хуже рынка выглядели сектора коммуникаций (-1,92%), циклических потребительских товаров (-1,41%) и ИТ (-1,34%).

Сегодня мировые фондовые в условиях неоднозначного внешнего фона и низких торговых объемов накануне в связи с выходным днем в США движутся разнонаправленно. В центре внимания инвесторов остается усиление обострение противостояния между Вашингтоном и Пекином. Дональд Трамп заявил, что критически важную для американской экономики продукцию необходимо производить на территории США, и обещал предоставить налоговые льготы компаниям, которые переведут производство на родину. Одновременно Трамп планирует ввести тарифы для компаний, которые создают рабочие места за границей, особенно в Китае. Реализация этих намерений грозит усилить напряженность в торговых отношениях между США и КНР.

Заболеваемость COVID-19 в США замедляется, и это дает инвесторам повод для оптимизма. Число новых случаев заражения опустилось до минимума с середины июня (менее 25 тыс. за день). И все же в 22 штатах из 50 распространение инфекции продолжается.

Азиатские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 0,2%, китайский CSI300 — на 0,5% и гонконгский Hang Seng — на 0,14%. Европейские площадки снижаются под влиянием напряженных переговоров по Brexit. EuroStoxx 50 теряет почти 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,70%. Фьючерс на нефть Brent падает на 1,5%, до $41,36. Золото колеблется вблизи $1925. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку удержаться выше 3350 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 18 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает проявлять признаки краткосрочной слабости. Индикатор MACD опустился на отрицательную территорию, что может указывать на продолжение коррекции. С другой стороны, индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, в которой он находился предыдущие две недели. Это может способствовать возобновлению роста S&P500 при появлении позитивных драйверов. В ходе сессии 4 сентября индекс широкого

рынка нашел сильную поддержку в области трендовой линии. Мы продолжаем ожидать, что предстоящая коррекция окажется небольшой. Однако при уходе ниже 3350 пунктов S&P500 устремится к поддержке на отметке 3280.

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson 8 и 9 сентября принимает участие в конференциях по здравоохранению, организованных Barclays и Wells Fargo, и представит значимые результаты проводимых исследований. До конца текущего года J&J планирует раскрыть результаты клинических испытаний препаратов TREMFYA, seltorexant и Ciltacabtagene Autoleucel, а промежуточные итоги, возможно, будут обнародованы в ближайшие дни.

Представители American Air Lines (AAL), в том числе президент компании Роберт Исом, 9 сентября выступят на онлайн-конференции Cowen Global Transportation and Sustainable Mobility Conference. Трансляция двухдневного саммита будет доступна на сайтах для инвесторов. Ожидается, что менеджмент поделиться соображениями относительно будущего отрасли авиаперевозок и отдельных ее представителей. На сегодня основными трендами в секторе остаются сокращение персонала, стремительное увеличение пассажиропотока в Китае, а также усиление долговой нагрузки авиакомпаний.

10 сентября за второй квартал, который для компании заканчивается в августе, отчитается второй по размеру выручки разработчик программных продуктов в мире Oracle. Консенсус предполагает нулевую динамику выручки при росте скорректированной EPS на 30%. Мы считаем, что подсегмент аппаратных решений продолжит демонстрировать негативную динамику в связи с сокращением заказчиками этой продукции капитальных затрат. Наибольшую устойчивость покажет подсегмент программных решений. Мы полагаем, что облачные SaaS-продукты Oracle сохранят двузначный рост выручки благодаря сильным позициям в отрасли и меньшей степенью проникновения по сравнению с решениями On-Premise, поступления от которых будут снижаться. Отчет Oracle очень важен: его результаты станут основанием для прогноза по индустрии прикладного ПО на третий квартал.