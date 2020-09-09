«Фридом Финанс»: Ожидаем усиление снижения

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории. Индекс РТС ушел ниже 200-дневной скользящей средней. Лидерами роста стали бумаги X5 Retail (+1,87%). В аутсайдерах оказались бумаги Yandex N.V. (-5,04%). Пара USD/RUB закрылась на максимуме с конца апреля, выше отметки 76. Поводом стал уход цены на нефть ниже $40 за баррель.

Минфин не стал отменять аукцион ОФЗ. Волатильность на валютном рынке диктует определенные условия. Основная ставка будет сделана на ОФЗ 29013 с переменным купоном. Выбранная бумага новая для рынка: с апреля по ней не было ни одной сделки и купон пока не определен. Будет ли на нее спрос, пока сказать сложно. В период ослабления рубля интерес среднесрочных игроков сместился в сторону бумаг, привязанных к инфляции. А со стороны спекулянтов спрос только ниже рынка, поскольку шансы на то, что ЦБ снизит ключевую ставку, минимальны. Другим лотом станет «короткая» бумага, но тоже с переменным купоном. Полагаем, что основной спрос сместится в сторону этого выпуска. Вчера, как и неделей ранее, наблюдалось снижение ее котировок, что похоже на попытку игроков продавить цену вниз в надежде получить скидку на аукционе. Однако, поскольку это четырехлетняя облигация, шансы на это, на наш взгляд, невелики.

Дефицит бюджета достигнет 4% ВВП. Минфин заявил о спаде ВВП в годовом выражении в пределах 4%. При этом дефицит бюджета, по прогнозам ведомства, также составит 4% ВВП. Закрывать этот дефицит планируется при помощи эмиссии ОФЗ в размере 4 трлн руб. (net). В то же время расходы уже выросли за счет использования резервов. Долговая нагрузка в 2021 году достигнет 20% ВВП. Рост денежной массы превысит 15%, и это один из факторов риска в 2021 году.

Ожидаем усиление снижения. Рынок будет отыгрывать падение в США. Ожидания в паре USD/RUB: 76,00-76,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2840 пунктов.