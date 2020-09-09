ИАЦ «Альпари»: Мировые рынки страдают от побочного эффекта пандемии

Во вторник, 8 сентября, американский фондовый рынок «вышел на работу» после выходного дня и первым делом начал падать. За ним обрушились и сегодня утром продолжают снижаться азиатские рынки, рикошетом падение мировых фондовых рынков вкупе с падением цен на нефть задело и российский рынок.

Негатива на мировых рынках достаточно. В Конгрессе США республиканцы до сих пор не могут договориться с демократами относительно размера нового пакета стимулирующих экономику мер, на предложение республиканцев увеличить пакет до полтриллиона долларов демократы во главе с Нэнси Пелоссии отвечают «маловато будет». Европа готовится к Brexit без заключения торговой сделки Великобритании и ЕС, так как Великобританию, по всей видимости, не устраивают условия, предложенные Евросоюзом. Кроме того, крупная европейская фармацевтическая корпорация AstraZeneca объявила о прекращении клинических испытаний вакцины от Covid-19 в Японии; причины такого решения фармацевтического гиганта не раскрывались, но американские СМИ полагают, что оно связано с появлением у некоторых испытавших на себе её вакцину добровольцев сильных побочных эффектов, ну а эти новости создают рынку побочный эффект пандемии коронавируса и подпитывают тревожные ожидания новой волны эпидемии.

На российском фондовом рынке падение во вторник усилилось. Индекс Московской Биржи упал к концу дня на 1,48%, до 2888,79 пунктов. В свою очередь, индекс РТС, упал на 2,38%, опустившись ниже 1200 пунктов, до 1189,47 пунктов.

На фоне падения рынка ярко выделялся рост бумаг торгового холдинга X5 Retail Group, выросших во вторник на 1,65%, и рост акций корпорации «АЛРОСА» (+1,45). Упали сильнее рынка во вторник бумаги «Яндекса» (-6%), золотодобытчика «Селигдар» (-3,75%) и «Мечела» (-3,56%).

Ожидаем, что индекс РТС сегодня проведёт торги в коридоре 1180-1210пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 2870-2900 пунктов.

Цены на нефть вчера рухнули, заставив рынки вспомнить о мартовском кризисе. Вчера цена смеси Brent обвалилась на 5,2%, до $40,04 за баррель, а цена техасской WTI — даже на 5,8% до $37,09 за баррель. На сегодня мрачная картина рынка не изменилась: Brent в данный момент падает на 0,3%, а WTI теряет 0,5%. Мы сегодня ожидаем коридор цены Brent в рамках $39-41 за баррель.

Курс доллара к рублю расчётами «завтра» во вторник продолжил укрепляться и подрос ещё на 47 коп. (+0,75%), до 76,34 руб. Между тем, курс евро к рублю подорожал на 40 коп. (+0,45%), до 89,9 руб. Наши ожидания по курсу доллара на сегодня находятся в коридоре 75,8-77 руб., по курсу евро — в диапазоне 89-90 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»