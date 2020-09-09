ПСБ: Настроения на мировых рынках негативные

В ходе торгов, в случае продолжения коррекционного снижения на американском рынке, продажи в наших бумагах вновь могут активизироваться, что приведет к дальнейшему обновлению локальных минимумов и еще одному шагу индекса МосБиржи в сторону отметки 2850 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой.

Пара доллар/рубль в начале сессии может подняться в район 76,4 рубля.

Ухудшение настроений инвесторов на внешних рынках при сохранении геополитических рисков способствовало продолжению продаж в ОФЗ – доходности вернулись к уровням апреля-мая.

Совет директоров Русгидро (ДЕРЖАТЬ) рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Дивидендная политика Русгидро предполагает выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, но не ниже порога, который рассчитывается как среднее значение дивидендных выплат за последние три года. Ранее, в августе, в своей презентации Русгидро сообщала, что сохраняет план выплаты дивидендов за 2019 год на уровне не ниже среднего за три предшествовавших года, что соответствует порядка 15,7 миллиарда рублей, или 0,0362 рубля на акцию. Таким образом, объем дивидендных выплат в целом совпал с ожиданиями и оказывает нейтральное виляние на акции компании. Дивидендная доходность акций составляет 4,9%.