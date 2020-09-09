Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках негативные

9 сентября 2020

В ходе торгов, в случае продолжения коррекционного снижения на американском рынке, продажи в наших бумагах вновь могут активизироваться, что приведет к дальнейшему обновлению локальных минимумов и еще одному шагу индекса МосБиржи в сторону отметки 2850 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой.

Пара доллар/рубль в начале сессии может подняться в район 76,4 рубля.

Ухудшение настроений инвесторов на внешних рынках при сохранении геополитических рисков способствовало продолжению продаж в ОФЗ – доходности вернулись к уровням апреля-мая.

Совет директоров Русгидро (ДЕРЖАТЬ) рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Дивидендная политика Русгидро предполагает выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, но не ниже порога, который рассчитывается как среднее значение дивидендных выплат за последние три года. Ранее, в августе, в своей презентации Русгидро сообщала, что сохраняет план выплаты дивидендов за 2019 год на уровне не ниже среднего за три предшествовавших года, что соответствует порядка 15,7 миллиарда рублей, или 0,0362 рубля на акцию. Таким образом, объем дивидендных выплат в целом совпал с ожиданиями и оказывает нейтральное виляние на акции компании. Дивидендная доходность акций составляет 4,9%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Справимся Сами": 7-11 сентября в Иркутске пройдет форум для молодежи
Оксана Шинкевич, молодой предприниматель: «Я беру кожу и делаю из неё шедевры»
Кристина Скобина, основатель ювелирного бренда «Sophia»: «Это свойство эпохи – каждый может почувствовать себя творцом»
Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг: «Начинать надо с себя»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги