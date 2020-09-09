Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 сентября: 4 690,7100 руб/1 г золота и 65,1500/1 г серебра ЦБ РФ с 9 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 690,7100 руб.

1 грамм серебра - 65,1500 руб.

1 грамм платины - 2 220,0601 руб.

1 грамм палладия - 5 646,6299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1099 р. (0,09%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,09%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,1999 р. (0,83%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,9298 р. (1,02%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



