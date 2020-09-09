Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 сентября: 4 690,7100 руб/1 г золота и 65,1500/1 г серебра
9 сентября 2020
ЦБ РФ с 9 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 690,7100 руб.
- 1 грамм серебра - 65,1500 руб.
- 1 грамм платины - 2 220,0601 руб.
- 1 грамм палладия - 5 646,6299 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,1099 р. (0,09%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,09%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,1999 р. (0,83%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
56,9298 р. (1,02%).
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