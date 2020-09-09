«Фридом Финанс»: Технологические гиганты возглавили падение

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 8 сентября американские индексы завершили сильным падением на фоне опасений по поводу увеличения дефицита бюджета США и усиления напряжения между Пекином и Вашингтоном. S&P 500 опустился на 2,78%, до 3332 пунктов, Dow Jones снизился на 2,25%, NASDAQ упал на 4,11%. Технологические гиганты стали лидерами падения. Акции Apple потеряли 6,73%, а обвал котировок Tesla на 21% потянул за собой весь индекс NASDAQ. Энергетический сектор (-3,71%) оказался под давлением падающей из-за слабого глобального спроса нефти. Лучше рынка выглядел защитный сектор коммунальных услуг (-0,60%).

Сегодня мировые фондовые демонстрируют преимущественно позитивную динамику в рамках восстановления после распродажи накануне. В центре внимания инвесторов остается обострение отношений между Китаем и США. Администрация Трампа рассматривает возможность добавления крупного китайского производителя микросхем SMIC в черный список организаций, в который уже включена Huawei. Это будет означать запрет на бизнес-партнерство с американскими компаниями. Кроме того, инвесторы не удовлетворены относительно слабыми мерами фискальной поддержки, которые обсуждаются в Сенате на этой неделе. Вероятнее всего, пятый пакет мер не будет превышать $700 млрд. Главной проблемой остается растущий дефицит бюджета США.

Британская AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19, так как у одного из участников тестирования зафиксирована побочная реакция. Компания не возобновит испытания вакцины, пока не будет доказана ее безопасность. Длительная приостановка работы над препаратом может негативно повлиять на настроения инвесторов.

Азиатские площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei опустился на а 1,04%, китайский CSI300 — на 2,34% и гонконгский Hang Seng — на 0,63%. Европейские фондовые индексы умеренно растут после падения накануне. EuroStoxx 50 прибавляет 0,5%, британский FTSE100 повышается на 0,62%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис без изменений, около 0,68%. Фьючерс на нефть Brent растет на 1%, до $40,2. Золото колеблется вблизи $1930. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку вернуться выше 3350 пунктов.

Крупный разработчик облачных решений в области кибербезопасности Zscaler представит квартальные результаты до открытия рынка. Ожидается, что выручка компании увеличилась на 37% г/г, до $118,6 млн, на фоне роста спроса на облачные решения. Прогноз менеджмента по выручке закладывает диапазон $117-119 млн. Консенсус предполагает, что EPS сократится до $0,03 против $0,07 годом ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики.

Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает проявлять признаки краткосрочной слабости. В ходе сессии 8 сентября он пробил важную поддержку на отметке 3350, чем ухудшил свои краткосрочные перспективы. Индикатор RSI ушел ниже нейтрального уровня 50, подтверждая относительную силу «медведей». В случае продолжения коррекции следующим важным уровнем поддержки для S&P500 станет область 3280-3300 пунктов. Для перехвата инициативы «быкам» необходимо, чтобы сессия завершилась выше 3380 пунктов по индексу широкого рынка.