«Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции Мечела

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние площадки сегодня создают для российского рынка позитивный фон. Индексы США после открытия сессии синхронно поднялись на 1,5-2%. Европа в течение дня торговалась в зеленой зоне и к вечеру тоже уверенно в плюсе, прибавляя до 2%. Спрос на акции развивающихся стран умеренный, но растущий: индекс MSCI Emerging markets показывает прирост около 1%.

Нефть прекратила снижение. Brent стабилизировался возле отметки $40, но сильно выше подняться пока не удается. Минимум дня – $39,3, максимум– $40,5. Это оставляет медведям возможность для новой атаки на котировки. Следующая попытка снижения, вероятно, будет предпринята не раньше четверга. Впрочем пока ситуация в пользу роста. На этой неделе ожидаем отскок нефти вверх не ниже $43,5.

РТС благодаря внешней поддержке вернулся выше 1200 пунктов, но пока торгуется неустойчиво. В течение дня индикатор заходил ниже планки 1190, что опять же намекает на слабость восстановительного импульса. Если в четверг рынку удастся закрепиться выше 1240 пунктов, дальнейшее снижение будет маловероятным. Коррекция на этом будет остановлена.

Индекс Мосбиржи сегодня слабо снижается, что связано с укреплением рубля по отношению к доллару. Рублевый индикатор российского рынка удержался около отметки 2880 пунктов и не показывает того размаха волатильности, что мы видели на последних сессиях. Не исключено, что это лишь тактическая остановка, и медведи попытаются продавить индекс ниже 2850, но пока более вероятным выглядит консолидация на отметках 2890-2910 пунктов.

В лидерах роста сегодня акции Мечела, которые отскакивают вверх после затяжного падения последних недель. Привилегированные бумаги компании прибавляют 4,4%, обыкновенные 3,1%. Данный отскок, на наш взгляд, не приведет к смене нисходящего тренда. Бумаги продолжат снижаться в сентябре к уровням 61 рубль за штуку по префам и 57 по обыкновенным.

В аутсайдерах сегодня среди ликвидных бумаг выступают расписки X5 Retail Group. Эти бумаги очень волатильны с начала месяца, но торгуются пока в боковом тренде довольно широким коридором. Текущие значения вблизи отметки 2600 могут быть интересны для спекулятивной покупки. Цель по росту – 2700 на горизонте ближайших 3-4 сессий.

Рубль демонстрирует откат в обеих валютных парах. Доллар сегодня опустился с 76,3 до 75,4 и продолжает попытки продвинуться еще ниже. Евро с отметки 89,9 опустился ниже 89,2 и тоже продолжает тестировать более низкие уровни. Данный отскок может оказаться краткосрочным. Однако в базовом сценарии мы все же закладываем стабилизацию валют в четверг около 75,5 и 89 соответственно.