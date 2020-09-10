ИАЦ «Альпари»: Рынок отыграл часть потерь

На российском фондовом рынке к вечеру среды довольно смешанные настроения. Внешний фон отчетливо улучшился, участники торгов выкупают вчерашнюю распродажу, но ажиотажа среди покупателей все-таки нет. Легкость, с которой нефть падала к минимумам почти трех месяцев, вновь возвращает к мысли о хрупкости спроса на энергоносители в процессе восстановления глобальной экономики после пандемии. Это и мешает рынку выкупить продажи сырья, и это же тормозит отскок.

Индекс МосБиржи к вечеру чуть отступает и торгуется около 2879 пунктов, сохраняя все шансы снижения к поддержке на 2875 пунктов, а оттуда — к 2860 пунктам. Индекс РТС, в свою очередь, успел восстановиться к 1200 пунктам, но только за счет отскока в курсах валют.

В плюсе сегодня бумаги «Мечела» — обыкновенные акции накануне пробили нижнюю границу бокового диапазона 62,68-68,70 руб. и протестировали область минимумов с 14 мая текущего года, но и здесь инвесторы сочли распродажу чрезмерной. Если бумага сумеет закрепиться над 63,50, можно будет ждать продолжения развития восходящего движения к верхней границе коридора.

Как красиво сегодня прошел аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Выпуск 24021 при спросе в 101 млрд руб. привлек 47 млрд руб. — очень неплохой результат, учитывая вчерашнюю финансовую бурю. У этого мероприятия есть еще одна сторона, пока невидимая глазу рынка: она подтверждает, что Минфин отлично научился на предыдущих кризисах гибкости и чуткости к рыночному спросу и нормально видит и спрос, и предложение. Значит, даже при падении цены на нефть (чисто гипотетически) проблем с привлечением капитала тут не окажется.

Доллар США вечером спустился к 75,35 руб. и может отойти к 75,20 руб. Сегодняшнее движение валюты отлично иллюстрирует тот факт, что вчерашние колебания все же были эмоциональными и избыточными, и сегодня валютный сектор просто приходит в равновесие. Евро корректируется сдержанно, торгуется по 89,04 руб. и может закрепиться в рамках 88-90 руб. на долгое время.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»