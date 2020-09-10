ПСБ: Проигнорировали внешний фон

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, несмотря на улучшение внешнего фона. Российские бумаги могла поддержать динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отыграл часть потерь предыдущих сессии и предпринимает попытки закрепиться выше 40 долларов за баррель. Плюс к этому, покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,7% и 1,9% соответственно. Несмотря на это к 18.20 мск индекс МосБиржи снизился на 0,3%, удерживая позиции в районе 2880 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги X5 Retail Group, Полюса и Полиметалла, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались ММК и Мечел, прибавившие 2,5% и 2,3% соответственно. Российский фондовый рынок проигнорировал внешний фон и не смог продемонстрировать позитивную динамику, что говорит в пользу отсутствия у игроков уверенности в возможности полноценного восстановления рынка и возвращения индекса МосБиржи выше 2900 пунктов. При этом техническая картина говорит скорее в пользу продолжения негативной динамики нашего рынка и возможности достижения ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль смог продемонстрировать рост по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1,2%, вернувшись в район 75,4 рубля, евро снизился на 0,8%, торгуясь в районе 89,1 рубля. Отметим, что поддержку рублю оказали как восстановление цена на нефть, так и укрепление валют развивающихся стран. Но, несмотря на сегодняшнее снижение, пара доллар/рубль продолжает торговаться выше уровня 75 рублей, выступающего ближайшей поддержкой. При этом, если рынку энергоносителей не удастся удержать позиции выше 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, продажи в российской валюте могут вновь активизироваться, что позволит доллару предпринять попытку обновления локальных максимумов.