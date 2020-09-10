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В августе ПИФы Сбербанка лидировали на российском рынке

10 сентября 2020

По данным портала Investfunds, открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) Сбербанка по итогам августа 2020 года показали одни из лучших результатов по доходности на рынке, а также пользовались высоким спросом среди россиян.

Самые доходные 

Сразу три фонда акций Сбербанка вошли в топ-10 самых доходных ПИФов в России по итогам месяца:

  • +10,74% прибавил в цене пай фонда «Сбербанк — Глобальное машиностроение»1 в августе. Он дает клиентам возможность вложиться в акции компаний машиностроительного сектора, которые выпускают широкий спектр продукции от товаров широкого потребления до военной техники.
  • +9,24% прибавил пай фонда «Сбербанк — Глобальный интернет»2. С помощью этого фонда инвесторы могут вложиться в акции перспективных компаний со всего мира, чей бизнес связан с интернетом. 
  • +8.9%3 прибавил «Сбербанк — S&P500»4 (тикер — SBSP). Это биржевой фонд, который включает в себя акции из основного американского индекса S&P500. В него входят крупнейшие компании из США. Примечательно, что это единственный в России фонд, который инвестирует во все американские акции напрямую, а не приобретает паи иностранного биржевого фонда на этот индекс. Приобрести паи фонда можно в приложении Сбербанк Инвестор.

Самые популярные

Наибольшим спросом в августе среди россиян пользовались фонды облигаций Сбербанка:

  • 1,4 млрд рублей за месяц клиенты вложили в фонд «Денежный»5. Он вкладывает в краткосрочные облигации (до 1 года) государства и крупнейших российских компаний. Такие облигации наиболее устойчивы к снижениям на фондовом рынке в сравнении с более длинными облигациями.
  • 901 млн рублей вложили в фонд «Индекс МосБиржи государственных облигаций»6 (тикер — SBGB). Это еще один биржевой фонд. Он вкладывает в широкий спектр гособлигаций, входящих в одноименный индекс МосБиржи. По данным Московской биржи, это крупнейший биржевой фонд в России7.
  • 891 млн рублей было вложено в фонд  «Сбербанк - Долларовые облигации»8. Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления «Российские облигации (USD)». Стоит отметить, что этот фонд входит в топ самых популярных на протяжении всего года.

В тексте приведены данные портала Investfunds.ru по доходности и притокам ОПИФ со стоимостью чистых активов более 100 млн рублей за период с 1 по 31 августа 2020 года.

 

1 ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальное машиностроение»

2 ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальный интернет»

3 Доходность в рублях

4 БПИФ РФИ «Сбербанк – Эс энд Пи 500»

5 ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный»

6 БПИФ РФИ «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций»

7 По данным на 31.08.2020

8 ОПИФ РФИ «Сбербанк — Долларовые облигации»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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