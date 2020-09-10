Комментарии

ПСБ: В ходе торгов доллар может протестировать поддержку на уровне 75 рублей

10 сентября 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, национальная валюта получит поддержку от рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 40,8 доллара за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать умеренное ослабление валют развивающихся стран. В результате, в начале торгов мы ожидаем консолидации в паре доллар/рубль у уровней закрытия среды. При этом в ходе дня американская валюта может продолжить негативную динамику предыдущей сессии и протестировать поддержку на отметке 75 рублей. Для закрепления ниже данного уровня сил у рубля может не хватить, особенно если результаты заседания ЕЦБ разочаруют, и мы увидим волну снижения пары доллар/евро на международном валютном рынке, а также в случае активизации продаж на рынке энергоносителей на слабых данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. В результате, в ходе сессии американская валюта удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей.

Напомним, что в среду рубль существенно укрепился к основным мировым валютам на фоне восстановления рынка энергоносителей и выходе ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 40 долларов за баррель. Так, к окончанию торгов доллар упал на 1,3%, закончив день в районе 75,3 рубля, евро потерял 1%, отступив ниже 89 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Господдержка малого бизнеса: субсидии, финансирование, региональные программы
Меры поддержки обсудили с предпринимателями Ольхонского района
Иркутские компании получили безвозмездные гранты от ПСБ на возобновление бизнеса
Банк ВТБ оказал поддержку предприятиям и компаниям Иркутской области, пострадавшим в результате пандемии, в размере 6,6 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги