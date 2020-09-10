ИАЦ «Альпари»: Новости фармацевтики оздоровили мировые рынки

В среду, 9 сентября, мировые рынки несколько успокоились и перешли к росту. Американский фондовый рынок закрылся в плюсе. Индекс Dow вырос на 1,6%, S&P 500 – на 2,01%, индекс Nasdaq – на 2,71%. Оптимизм, вероятно, был связан с ожиданиями, что в четверг республиканцы и демократы наконец-то смогут договориться по новому пакету стимулирования экономики США на сумму в $300 млрд. Азиатские рынки сегодня преимущественно «зеленеют».

Фармацевтическая корпорация AstraZeneca будет продолжать клинические испытания разработанной ею вакцины от Covid-19, об этом сообщил Минздрав Великобритании, а между тем в ряде европейских стран уже готовятся заказать партию вакцины у Pfizer и некоторых других американских корпораций. Так что в ближайшее время можно будет увидеть конкуренцию мировых фармацевтических гигантов друг с другом и с локальными компаниями в сфере производства вакцины от коронавируса, а новости об успешном завершении клинических испытаний могут оказывать положительное воздействие на акции фармацевтики.

А вот на российский фондовый рынок оптимистичные международные новости в среду повлияли не сильно, индексы двигались разнонаправленно. Индекс МосБиржи в среду упал на 0,44%, до 2876,07 пунктов. А ранее сильно «перепроданный» индекс РТС в противовес рублёвому индексу МосБиржи вырос на 1%, снова поднявшись выше 1200 пунктов, до отметки в 1201,34 пункта.

На фоне большого интереса в мире к акциям фармацевтики и биотехнологий в среду выросли акции «Института стволовых клеток человека» (+4,72%), также рост показали акции ретейлера «М.Видео» (+3,33%) и Магнитогорского меткомбината (+3,09%). Аутсайдером рынка в среду оказались сильно выросшие днём ранее бумаги торгового холдинга X5 Retail Group (-2,98%), а также золотодобытчиков – группы Polymetal (-1,5%) и «Селигдар» (-1,84%).

Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС может торговаться в коридоре 1190-1220 пунктов, а индекс МосБиржи — снова в диапазоне 2870-2900 пунктов.

Цены на нефть в среду выросли после нескольких дней обвала. Цена нефти сорта Brent подорожала на 1,8%, до $40,77 за баррель, а цена техасской WTI — на 2,6% до $38,04 за баррель, причиной роста стали оптимистичные данные Минэнерго США о росте спроса на нефть в августе на 1 млн б/с. Сегодня с утра Brent продолжает расти и прибавляет 0,56%, а WTI дорожает на 0,42%. Прогнозируем на сегодня коридор по цене Brent в $39,8-41 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «на завтра» в среду упал, «похудев» на 93 коп. (-1,2%), до 75,35 руб. А тем временем курс единой европейской валюты к рублю упал на 84 коп. (-0,93%), до 88,97 руб. На сегодня мы ожидаем курс доллара в интервале значений 75-76 руб., курс евро — в диапазоне 88-89,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»