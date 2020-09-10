ПСБ: Конъюнктуру мировых рынков, складывающуюся на утро четверга, мы оцениваем как хрупкую

Мы ждем, что индекс МосБиржи сегодня попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов. Риски возобновления снижения в дальнейшем, ввиду уязвимости внешней конъюнктуры, мы, однако, оцениваем как высокие



В ходе сессии пара доллар/рубль удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей



Коррекционный отскок внешних рынков подтянул за собой котировки ОФЗ – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 3 б.п. – до 5,35% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 6,21% годовых



Поставки Газпрома (ПОКУПАТЬ) в Китай по "Силе Сибири" в июле и августе выросли до 12 млн куб. м в сутки с 10 млн куб. м/с в июне - (НЕЙТРАЛЬНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Росту поставок в июле/августе на 20% способствовало снижение цены. Так, контракт с Китаем основан на привязке газовых цен к корзине из нефтепродуктов. Стоимость поставок пересматривается раз в квартал и меняется с лагом в 9 месяцев вслед за ценой мазута и газойля. Соответственно, с июля и далее ожидается снижение цены на газ Газпрома, что должно привести к наращиванию поставок. Ведь если объем прокачки существенно не вырастет, то до конца года КНР купит только 3,5 млрд куб.м газа, что ниже как объема по контракту - 5 млрд куб.м в год, но и минимального необходимого (на принципе «бери или плати») - 4,25 млрд куб. м.

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