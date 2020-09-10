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Курсы валют ЦБ РФ на 10 сентября: 75,5274 руб/доллар США и 89,3036 руб/евро

10 сентября 2020
ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,5274 руб.
  • 1 евро - 89,3036 руб.
  • 10 китайских юаней - 110,4270 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5439 р. (0,71%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2627 р. (0,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6910 р. (0,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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