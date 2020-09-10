«Фридом Финанс»: S&P500 в ожидании вектора

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США завершили сессию 9 сентября в плюсе после трех дней падения. S&P500 прибавил 2,01%, достигнув 3399 пунктов, Dow Jones вырос на 1,6%, NASDAQ – на 2,71%. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, торговались на положительной территории. В лидерах роста был технологический сектор (+3,35%), частично восстановивший потери последней коррекции. Заметных позитивных драйверов не просматривается, отскок объясняется влиянием технических факторов. Энергетический сектор оказался в числе отстающих и прибавил лишь 0,62%.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются нерешительно, так как видимых причин для роста не наблюдается. В центре внимания остается конфликт между КНР и США, динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией и обсуждения фискальных стимулов в Сенате.

Более 1000 американских виз для граждан Китая были отозваны, как сообщается, по соображениям национальной безопасности.



Рекордное число заразившихся COVID-19 – более 95,7 тыс. зафиксировано в Индии. В других странах Азии эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, а в Европе заболеваемость продолжает расти. Идущая на спад вторая волна эпидемии коронавируса в США вызывает осторожный оптимизм.

Одно из событий дня для инвесторов — заседание ЕЦБ, по итогам которого будет принято решение о размере процентной ставки. Впрочем, изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, но регулятор может усилить мягкую риторику, что способно поддержать фондовый рынок.

Азиатские площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил на 0,88%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,64%. Европейские биржи преимущественно в красной зоне: EuroStoxx50 снижается на 0,3%. Британский FTSE100 — на 0,7%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис остается около 0,68%. Фьючерс Brent снижается до $40,4. Золото колеблется вблизи $1945. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3370-3455 пунктов в условиях отсутствия явных драйверов для направленного движения.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных индекса цен производителей (PPI) за август, так как в июле этот инфляционный индикатор неожиданно повысился на 0,6%. Ожидается, что в августе индекс цен производителей вырастет на 0,2%.

Также сегодня выйдут еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус закладывает снижение показателя до 846 тыс. Вопреки ранее появившимся опасениям вторая волна эпидемии не оказала заметного влияния на восстановление рынка труда.

За второй квартал отчитается один из крупнейших по размеру выручки разработчиков программных продуктов в мире Oracle. Консенсус предполагает нулевое изменение выручки при росте скорректированной EPS с прошлогодних $0,81 до $0,86. Мы прогнозируем, что сегмент аппаратных решений продолжит демонстрировать негативную динамику из-за того, что потенциальные покупатели этих продуктов вынуждены сокращать капзатраты. Наиболее устойчивым остается сегмент программных решений.

Квартальные результаты представит Peloton Interactive, производитель технологичных тренажеров, спрос на которые увеличился в период самоизоляции. Ожидается рост выручки более чем на 160%, до $586 млн. При этом после убытка на акцию в размере $0,14, полученного годом ранее, компания способна зафиксировать EPS на уровне $0,11. Инвесторы также ждут информации о том, как вторая волна коронавирусной эпидемии в США отразилась на продажах компании.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит более уверенно, чем накануне. В ходе вчерашней сессии «быки» перехватили краткосрочную инициативу после роста выше отметки 3380. Тем не менее индекс широкого рынка склонен к продолжению нисходящего движения, так как индикатор MACD все еще находится на отрицательной территории. В случае возобновления коррекции важным уровнем поддержки для S&P500 станет область 3300-3330 пунктов. Уверенный рост выше 3455 подтвердит силу покупателей. Считаем, что сценарий бокового движения в ближайшие торговые сессии наиболее вероятен.