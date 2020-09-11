«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи тестирует уровень 3000

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые фондовые рынки сегодня пытаются осторожно расти, давая позитивный импульс российской площадке. Американские индексы, несмотря на слабые данные по рынку труда, открылись в зеленой зоне, прибавивот 0,5% до 1,5%. Европа в связи с заседанием ЕЦБ по ключевой ставке торгуется неуверенно, сохраняя к вечеру боковой тренд. Азия утром завершала торги разнонаправленно в диапазоне -0,8% до +0,8%. Незначительный прирост по индексу MCSI Emerging markets показывает, что игроки пока не готовы активно скупать акции развивающихся стран.

Нефть, несмотря на утреннее падение, удерживается около планки $40,5 за баррель. Недавние минимумы вблизи отметок $39,3-39,4, достигаемые в начале недели, все еще остаются близко. К вечеру ожидаются данные по запасам в хранилищах США. Рынок закладывает сокращение на 1,3 млн, что довольно умеренно на фоне прошлых недель, когда падение доходило до 10,5 млн. Если в этот раз, как и прежде, сокращение будет более существенным, чем дают консенсус-прогнозы, это укажет на наличие спроса и может сдвинуть нефть в диапазон 41,5-43,5. В противном случае снижение вряд ли будет сильным – не ниже 38,5.

Все эти факторы не помешали РТС в течение дня отыграть вверх еще 1,5% и довольно уверенно закрепиться выше 1200 пунктов. Серия падений, возможно еще не завершена, поэтому мы не исключаем, что рынок еще успеет оказаться у отметк 1190 и ниже. В базовом сценарии на конец недели мы видим РТС вблизи 1220 пунктов.

Индекс Мосбиржи сегодня тестирует уровень 3000, но эти попытки пока выглядят довольно вялыми. Вероятнее всего, к закрытия сессию индикатор отойдет чуть ниже – к 2870 пунктам. Однако уже к концу пятницы может произойти полноценный подъем выше 3000 пунктов. Это может быть связано как с ростом на внешних площадках, так и ослаблением рубля, которое почти всегда играет в пользу роста стоимости отечественных акций.

Среди отдельных бумаг мы сегодня наблюдаем динамику в Алросе (+4,3%) Рынок бурно отреагировал на сообщение, что в августе продажи у компании выросли в 6 раз. Это следствие открытия внешних рынков, в первую очередь США и Китая. Рост произошел не только за счет низкой базы, но и явно связан с отложенным спросом: в годовом выражении за август Алроса продала на 19% больше алмазов в денежном выражении, чем в том же месяце годом ранее. В итоге акции сегодня подскакивали до максимума с 10 марта, что, на наш взгляд, пока еще слишком высоко. С текущих отметок 72-72,5 бумага на ближайших сессиях будет отходить вниз к уровням 70-70,5.

В числе аутсайдеров сегодня многие сырьевые акции. Большого отрыва в динамике среди крупных фишек не наблюдается. Так, ММК и Сургутнефтегаз теряют 1,3%, Новатэк 1,2%, Башнефть 1,1%, Лукойл 1%. Игроки рынка, по всей видимости, разочарованы тем, что нефть до сих пор не отскочила вверх к августовским уровням. Мы полагаем, что данный фактор будет влиять на рынок недолго – порядка 1 недели. Сырьевые котировки остаются комфортными для большинства экспортеров.

В валютных парах сегодня разнонаправленное движение. Рубль набирает обороты вместе с евро. В итоге доллар просел с 75,3 до 74,8, а евро укрепился с 89 до 89,1 (в моменте доходил до 89,5). На конец следующей сессии мы закладываем доллар по 75,5 и евро немногим ниже 90.