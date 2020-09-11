ИАЦ «Альпари»: Рынок сумел остаться в плюсе

На российском рынке сегодня царят хорошее настроение и покупки. Рынок неплохо корректируется после снижения ранее, но пока это не разворот - скорее, закрепление после падения. Индекс МосБиржи вернулся к 2894 пунктам, но все еще очень внимателен к происходящему и может закрепиться в пределах 2870-2915 пунктов. Индекс РТС торгуется к вечеру около 1213 пунктов и попробует пройти к 1225 пунктам.

В лидерах сегодняшнего спроса фигурируют бумаги «Северстали», «МосБиржи» и «Сбербанка». В последнем давно не было видно уверенного позитива - нисходящий канал здесь стартовал 13 августа и пока сохраняется в силе. Он будет отменен, если в рамках текущих покупок акция закрепится над 224 руб.

В минусе торгуются бумаги нефтепроизводителей, от «Башнефти» до «Лукойла». Это неудивительно, потому что нефть в очередной раз заметно упала в цене, когда рынки получили данные по запасам в США. Баррель Brent сейчас находится около $40,54, но очень легко и просто может соскользнуть к $40,0 и ниже.

Доллар США к вечеру слегка снижается в паре с рублем и торгуется по 75,07 руб. Здесь полным ходом идет возращение в нормальный торговый диапазон 74-77 руб., что было ожидаемо - раз рыночные эмоции схлынули. Евро завис около 89,19 руб. и остается в рамках 88-90 руб. Cущественных перемен тут не ожидается. Продление Европейским советом еще на полгода персональных санкций в отношении ряда граждан, компаний и организаций в очередной раз восприняты участниками рынка нейтрально, решение ЕС не оказало давление на российскую валюту и активы.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»