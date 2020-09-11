ИАЦ «Альпари»: Американский фондовый рынок упал, российский вырос

В четверг, 10 сентября, мировые рынки показывали смешанную динамику, но негатив преобладал. Негативный настрой, видимо, связанный с отсутствием на сегодняшний день договорённости в Конгрессе США относительно размера пакета господдержки экономики, сильно повлиял на фондовый рынок. Индекс Dow упал на 1,45%, S&P 500 – на 1,76%, а индекс Nasdaq потерял почти 1%. Азиатские фондовые рынки сегодня с утра торгуются смешанно: японский индекс Nikkei и корейский Kospi в плюсе, китайские индексы в «красной» зоне.

Противоречивые новости приходили вчера с фронта борьбы с коронавирусом. Так, корпорация AstraZeneca заявила, что приостанавливает испытания своей вакцины от Covid-19 до конца года, но её представители заверили, что вакцина обязательно будет, просто попозже. Во Всемирной организации здравоохранения назвали приостановку испытаний вакцины от AstraZeneca «тревожным симптомом». Тем временем в США ужесточили стандарты для регистрации вакцин от «ковида». Боятся, что на американский рынок выйдет российский «СпутникV» и создаст конкуренцию продукции её фармгигантам?

Российский фондовый рынок американский негатив проигнорировал. Банк России спрогнозировал, что российский ВВП в 2020 году упадёт не более чем на 5,5%, да и вышедшая ранее первая оценка спада ВВП РФ во втором квартале текущего года была повышена с предварительных -8,5% до -8%, что обеспечило рынку хотя бы больше уверенности. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,75%, до 2897,55 пункта. А валютный индекс РТС повысился на 1,27%, до 1216,59 пункта.

В четверг продолжили лидировать в росте акции «Института стволовых клеток человека», даже усилив темпы повышения (+5,49%). Вероятно, это связано с тем, что компания отразила в отчётности по МСФО за первое полугодие 2020 года, что она впервые получила выручку от реализации экспресс-тестов для определения наличия таких антител. Также сильнее рынка выросли акции корпорации «АЛРОСА» (+3,54%) и «Северстали» (+2,37%). Хуже рынка в четверг торговались бумаги «Яндекса» (-3,07%), привилегированные акции «Башнефти» (-1,47%) и металлургического предприятия «ВСМПО-Ависма» (-1,38%).

По нашему прогнозу, сегодня индекс РТС проведёт торги в рамках значений 1200-1230 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2890-2920 пунктов.

Цены на нефть в четверг снова упали на данных о росте коммерческих запасов нефти в США, разошедшихся в худшую сторону с прогнозами аналитиков. Цена смеси Brent упала на 1,8%, до $40,05 за баррель, а цена WTI — на 2% до $37,28 за баррель. Сегодня с утра нефтяной рынок настроен более оптимистично: Brent повышается на 0,3%, а WTI — на 0,4%. Ожидаем сегодня по цене Brent $40-41 за баррель.

Обменный курс доллара США к рублю расчётами «завтра» в четверг ещё немного снизился, на 7 коп. (-0,09%), до 75,26 руб. А обменный курс евро к рублю упал всего на 2 коп. (-0,02%), до 88,94 руб. По нашим прогнозам, доллар сегодня может торговаться в интервале 74,9-76 руб., евро — в диапазоне 88,5-89,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»