ИАЦ «Альпари»: Рубль использует все возможности, чтобы укрепиться

В четверг, 10 сентября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,10%, до 75,25 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 88,88 руб., фунт/рубль — на 1,91%, до 96,42 руб.

Торги на Мосбирже открылись укреплением рубля к иностранным валютам. Курс доллара США снижался до отметки 74,67 руб. Курс евро весь день держался ниже 89,50, несмотря на резкий рост пары евро/доллар во время выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Против «британца» рубль укрепился на 1,91%. К закрытию дня рубль растерял свои достижения против доллара.

Пара EUR/USD выросла до 1,1918 на фоне заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что банк полагает, что не стоит чрезмерно реагировать на рост евро. ЕЦБ следит за обменным курсом, но он не является инструментом денежно-кредитной политики.

«Британец» рухнул по всему рынку. К доллару он подешевел на 2%, до 1,2729, к рублю — на 1,91%, до 96,42 руб. Сильное влияние на него оказали предупреждения Брюсселя и ралли пары евро/фунт на фоне выступления Кристин Лагард.

Еврокомиссия заявила, что в случае, если Британия примет законопроект о внутреннем рынке, это будет серьезным нарушением положений договора о Брекзите и международного законодательства.

Рубль проигнорировал новость по санкциям. В сенат США внесли проект закона о санкциях против России за «сговор» с талибами. Россия опровергла обвинения в «сговоре». Трамп сообщил, что разведка США признала информацию о сговоре России с талибами недостоверной.

В пятницу, 11 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $39,86. Пара доллар/рубль опускалась ниже 75 руб. Для продавцов это хороший знак, так как он дает им надежды на движение к уровню 74,20 руб. Учитывая, что сегодня последний день торговой недели, то можно ожидать движения в любом направлении. ей Навальный полностью пришел в себя и смог вспомнить, что с ним происходило до того, как он потерял сознание в самолете. Это хорошие новости для валютного рынка. Будет меньше нервозности у трейдеров перед выходными.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»