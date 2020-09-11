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Сбербанк выступит инвестором нового фонда Fort Ross Ventures

11 сентября 2020

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявляет о создании третьего фонда – Fort Ross Seed Fund. Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы на ранних стадиях: Раунд А и посевная стадия.

В компании ожидают, что фонд в общей сложности поддержит до 200 стартапов. Одним из инвесторов третьего фонда станет Сбербанк, который взял на себя обязательства вложить в новый фонд до 2 млрд рублей. Общий размер фонда планируется до 8 млрд рублей.

Поддержку получат стартапы из России и стран ближнего зарубежья, которые хотят развивать свои стартапы на международной арене. Кроме того, фонд будет рассматривать и проекты из других стран, имеющие российские корни и/или существенные перспективы развития своих продуктов и услуг в России. 

Fort Ross Ventures профинансирует стартапы на ранних стадиях, будет способствовать выведению продуктов и услуг этих компаний на международный рынок, а также их интеграции в экосистемы крупнейших российских компаний, в том числе Сбербанка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбербанк уделяет много внимания поддержке стартапов, и мы приняли решение вместе с будущими партнерами инвестировать в фонд, который будет помогать развиваться молодым компаниям. Сегодня именно они генерируют, тестируют и реализовывают самые прорывные идеи. Мы готовы не только инвестировать в компании, но и открыть им возможность использовать наши технологические и операционные наработки, интегрироваться с другими бизнесами, мы готовы делиться своей экспертизой, выступать заказчиками для их продуктов и сервисов, вместе тестировать и выводить на рынок новые продукты. Уверен, что к нашим усилиям присоединятся наши крупнейшие клиенты и партнеры, вместе с которыми мы сможем вырастить ни одну современную высокотехнологичную компанию, это будет способствовать развитию предпринимательства и благоприятного инвестиционного климата».

Виктор Орловский, основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures:

«Это третий фонд под управлением Fort Ross Ventures. Наш бренд становится все более узнаваемым в мире. Мы собрали опытную команду и наработали уникальные связи с фондами и акселераторами со всего мира, прежде всего - в США, Израиле и Европе. Более того - мы построили близкие партнерские отношения с крупнейшими российскими инновационными корпорациями. Мы уже много лет успешно работаем с экосистемой Сбербанка.  В нашем втором фонде партнерами выступают такие компании, как Мегафон, НЛМК, Х5 и другие. Мы уверены, что сможем находить уникальные проекты и инвестировать в выдающиеся команды. Мы будем помогать им на всех этапах их развития в России и за рубежом».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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