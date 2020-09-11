Комментарии

ПСБ: Сегодня мировые рынки опять пытаются найти основу для роста

11 сентября 2020

Мы по-прежнему оцениваем внешнюю конъюнктуру как весьма хрупкую, видя риски нового усиления коррекционных настроений

Индекс МосБиржи в ходе торгов пятницы может попытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни, ввиду слабости внешней конъюнктуры, мы по-прежнему оцениваем как высокие

В рамках сегодняшнего дня ожидаем удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 рубля

Выступление зампреда ЦБ Алексея Заботкина вчера смогло повысить градус оптимизма на рынке ОФЗ

Газпром (ПОКУПАТЬ) обсуждает сокращение инвестпрограммы-2020 по головной компании до 955 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Ранее после публикации отчетности за 2 кв. и 1-е полугодие руководство сообщило о снижении инвестпрограммы по всей группе с 1,6 до 1,3 трлн руб. В сентябре Газпром традиционно корректирует инвестпрограмму, поэтому не исключено, что еще будут внесены некоторые изменения. Сокращение капзатрат может способствовать выводу свободного денежного потока компании в небольшой плюс.

Продажи АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в августе выросли в 6 раз, до $217 млн - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Алроса представила сильные результаты продаж по итогам августа, которые оказались лучше ожиданий рынка, на фоне начала постепенного восстановления спроса на рынке алмазов. Сохранение положительной динамики продаж в период высокого сезона в конце года может привести к положительной переоценке фундаментальной стоимости компании и будет способствовать продолжению восстановления курсовой стоимости ее акций.

ПАО «Промсвязьбанк»
Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия


/ Сибирское Информационное Агентство /
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