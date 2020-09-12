Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 сентября: 4 681,8799 руб/1 г золота и 64,7100/1 г серебра
12 сентября 2020
ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 681,8799 руб.
- 1 грамм серебра - 64,7100 руб.
- 1 грамм платины - 2 239,2100 руб.
- 1 грамм палладия - 5 547,4702 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,6000 р. (0,86%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,1100 р. (1,69%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,0700 р. (0,09%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,6701 р. (0,28%).
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