ИАЦ «Альпари»: На рынки вернулось равновесие

Российский рынок ценных бумаг завершает пятницу в хорошем настроении. Неделя выдалась довольно нервной, но ее окончание выглядит вполне нейтральным. Это вселяет надежду на дальнейшую консолидацию и выравнивание основных индексов. Так и предполагалось: как только лишние эмоции ушли с рынка, биржи вернулись к равновесию.

Индекс МосБиржи в пятницу завершает торги около 2909 пунктов. За неделю рублевый индикатор снизился на 0,9%, но могло бы быть и хуже, учитывая масштабы провала в середине пятидневки. Индекс РТС закрывает неделю около 1220 пунктов. Валютный индекс просел на 0,3% — объемы снижения выглядят адекватными, но только благодаря отскоку конца недели.

Сегодня в плюсе завершают сессию акции «Магнита» и «Газпрома». У ретейлера прирост наблюдается второй день подряд, инвесторы пробуют свои силы в выходе из бокового диапазона. Можно будет говорить об эффективности, если акция сумеет закрепиться над 4600 руб.

В бумагах «Газпрома» после обновления локального «дна» на уровне 171,11 руб. идет полномасштабный отскок. Пока о долгоиграющих покупках говорить преждевременно: фундаментальный фон у бумаги не очень, но вполне возможно, что акция стабилизируется в коридоре 177-180 руб., где можно спокойно дожидаться продуктивных новостей по «Северному потоку-2».

Доллар США к вечеру торгуется около 74,94 руб., «американец» после спада волатильности и градуса рыночного напряжения легко вернулся в проторгованный коридор 73-75 руб., где ему и место. Евро тоже сбросил часть перекупленности и оказался в понятном диапазоне 88-90 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»