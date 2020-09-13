«Фридом Финанс»: Рубль растет вопреки падающей нефти

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные рынки создают сегодня вечером умеренно-позитивный фон. Индексы США растут в пределах 0,5% после позитивной отчетности Oracle, заставив игроков рынка вновь обратив внимание на IT-сегмент. Европа показывают разнонаправленную динамику на фоне роста напряженности вокруг переговоров о торговом соглашении после выхода Британии их ЕС. Азия завершила пятницу умеренным ростом на уровне +0,7%. Акции развивающихся стран динамично восстанавливаются: индекс MSCI Emerging markets в плюсе более чем на 1%.

Нефть дает противоположный сигнал. Brent вновь перешел к коррекции, опустившись ниже планки $39,4. Позднее котировки вернулись ближе к $40, но сохранили потенциал дальнейшего снижения. На наш взгляд, попытки Brent пробиться к $39 могут привести к новой сильной просадке в начале следующей недели. Нефть может спуститься на какое-то время к $38 за баррель.

РТС растет третью сессию подряд, что усиливает надежды на восстановление. Однако сильной динамики без поддержки извне мы не увидим. Сегодня индикатор поднялся выше 1225 пунктов и большую часть сессии удерживался в верхней части дневного диапазона. При позитивном развитии событий следующая неделя откроется на тех же уровнях. Если волатильность на внешних площадках усилится, то возможно повторное снижение под отметку 1200 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи показывает прирост в пределах 0,5%. Рынок удерживается вблизи отметки 2900 пунктов. В начале следующей недели мы ожидаем умеренный рост внутри диапазона 2900-2950 пунктов. В случае усиления негативных настроений на рынке снижение составит не дальше 2870 пунктов.

Среди отдельных бумаг сегодня сохраняется повышенный интерес к Алросе. Акции прибавляют еще 4,4% после 4,2% накануне. Столь выдающей динамики в бумаге не наблюдалось уже много месяцев. С начала сентября Алроса подорожала более чем на 13%. Сейчас акция выходит на докризисные уровни. Дальнейший рост, на наш взгляд, маловероятен. От текущих значений около 74,7 рублей мы прогнозируем снижение до конца этого месяца в зону 70-70,5 рублей.

Основными аутсайдерами сегодня являются расписки TCS (-1,5%) и акции Норникель (-1,5%). Бумаги ГМК негативно реагируют на новость о том, что компания оценила ущерб при разливе топлива на ТЭЦ-3 в объеме, который в 1,5 раза ниже оценки Росприроднадзора. Компания заявила, что намерена оспаривать выставленный ей штраф на сумму 148 млрд в суде. На наш взгляд, это ожидаемый поворот событий. Бумаги компании начнут восстанавливать свою стоимость уже на ближайших сессиях. От текущих уровней вблизи 19200 за штуку акции способны за неделю подняться к 20000.

Российская валюта реагирует на спрос на российские бумаги со стороны нерезидентов. Доллар откатывался сегодня к 74,7, но позднее удержался возле отметки 75. Евро в моменте отходил к 88,5, но в итоге набрал 20 копеек и закрепился в середине диапазона 88,5-89. На следующей неделе ожидаем умеренное ослабление рубля с заходом доллара вверх не выше 77 и евро не выше 91,5.