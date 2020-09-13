«Фридом Финанс»: Инвесторы избегают рисков

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:



Сегодня складывается смешанный внешний фон. Инвесторы избегают рисков и перед выходными, и перед следующей неделей, в течение которой состоится ряд значимых событий. В частности, встреча глав России и Белоруссии 14 сентября, заседание ФРС 16 сентября и ОПЕК+ 17 сентября, а завершит неделю заседание ЦБ РФ. В Европе сохраняется негативная динамика по числу заражений коронавирусом, которая в последние 2 недели хуже, чем в Штатах. Британские активы, в том числе фунт, демонстрируют слабость из-за отсутствия прогресса по подготовке торгового соглашения между ЕС и Великобританией. Сенат США в четверг проголосовал против предложения Республиканской партии предоставить $300 млрд для помощи экономике, что ослабляет потенциал роста фондового рынка. На этой неделе американские индексы S&P500 и Nasdaq снизились уже 2% и 3,5% соответственно. Сегодняшние фьючерсы указывают на небольшой отскок.



Цены на нефть вчера потеряли 2%, сегодня также котировки снижаются, приближаясь к $40 за баррель после отчета Минэнерго США о росте запасов нефти и нефтепродуктов на 2 млн баррелей впервые за 6 недель. На российский рубль это влияет в меньшей степени. Неделя заканчивается на мажорной ноте, хотя санкционная повестка регулярно напоминает о существовании рисков.



Впрочем, считаем, что на укрепление рубля в последние 2 дня оказало влияние усиление евро против доллара и успокаивающий тон выступлений зампредов ЦБ Ксеньи Юдаевой и Алексея Заботкина. В базовом сценарии мягкая денежно-кредитная политика в 2021 году будет сохранена. Считаем, что ключевая ставка на заседании 18 сентября останется без изменений. На следующей неделе после всплеска волатильности рубль ожидает движение в широком диапазоне 87,6-90 руб/евро и 74-76,4 руб/$.



Продолжается ралли акций «АЛРОСА», в августе объем продаж вырос в 6 раз (м/м) до $216,7 млн. Ожидаем закрытие дня в рамках роста на 4%, как и в четверг. «НорНикель» второй день подряд находится под небольшим давлением из-за иска Росприроднадзора на 148 млрд руб. До конца дня ожидаем решения ВОСА «ММК» о выплате дивидендов за первое полугодие. Ориентир по индексу МосБиржи на следующую неделю: диапазон 2835-3000 пунктов.