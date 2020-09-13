«Фридом Финанс»: Инвесторы жмут на тормоз

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция обрушила котировки высокотехнологичных компаний в США, однако пока лишь краешком задела российские бумаги. Это отчасти объясняется тем, что и в Штатах падение не обвальное: корректируются преимущественно бумаги, которые сильно выросли за последнее время. В России всего несколько публичных высокотехнологических компаний. А котировки большинства бумаг финансового сектора, ретейла, промышленности демонстрируют смешанную динамику.

В США и странах Европы сохранятся высокая заболеваемость COVID-19. Хотя вероятность возвращения в режим строгих карантинных ограничений, установленных полгода назад, стремится к нулю, сама по себе пандемия продолжает влиять на экономику. Медленнее будут приходить в норму ТЭК, промышленность, потребительский сектор. Полного восстановления не ожидается. По прогнозам, ВВП Великобритании за третий квартал вырастет на 14% после падения на 21%, тот же показатель по США прибавит 15%, а по еврозоне — 7,5%. В России падение ВВП по итогам текущего квартала может составить 11%. Это связано с тем, что рост и спад заболеваемости начались позже.

Приближается дата заседания совета директоров Банка России. Мы полагаем, что регулятор сохранит ключевую ставку без изменения в связи с волатильностью рынков, ослаблением рубля и чувствительностью к колебаниям ставок на денежном рынке на нынешнем уровне доходности ОФЗ. Сейчас спрос инвесторов концентрируется в бумагах с переменным купоном, что говорит о желании захеджировать инфляционные риски. Спрос на бумаги с постоянным купоном заметно ниже. Рубль слабеет на фоне снижения цены на нефть. Хотя причин для значительного падения курса национальной валюты не просматривается, это тоже важный фактор для монетарной политики. Реакция инвесторов на решение ЦБ, на наш взгляд, будет спокойной.

Мы ожидаем, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках. На наш взгляд, доминировать на них будет снижение. Цель коррекции — 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Лучше рынка будут торговаться акции золотодобывающих компаний. Аутсайдерами могут стать бумаги продовольственного ретейла и черной металлургии. Вероятно умеренное ослабление рубля. Ориентир по USD/RUB: диапазон 74-77.

Рекомендуем открывать/удерживать длинные позиции в бумагах Сбербанка, Mai.Ru, FXGD, ВТБ. Для спекулятивных продаж, по нашему мнению, подойдут акции Магнита, ГМК, Северстали. Для инвестиций на долгий срок рекомендуем бумаги Мосбиржи, Тинькофф Банка, Детского мира, М.Видео.