«Фридом Финанс»: Неопределенность заставляет инвесторов фиксировать прибыль

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 10 сентября американские фондовые индексы растеряли рост предыдущего дня. S&P500 упал на 1,76%, закрывшись на уровне 3339 пунктов, Dow Jones снизился на 1,45%, NASDAQ опустился на 1,99%. На настроения инвесторов повлияли слабые данные по числу заявок на пособие по безработице, а также отсутствие прогресса в переговорах законодателей по новому пакету помощи экономике. Энергетический сектор закончил день внушительным падением на 3,67% на фоне снижения нефти Brent почти на 2%. Технологический сектор вновь оказался под давлением, потеряв 2,28%.

Мировые фондовые площадки сегодня продолжают торговаться нерешительно, так как видимых причин для роста или падения не наблюдается. Инвесторы ищут драйверы движения и следят за процессом обсуждения фискальных мер поддержки в Сенате. Демократы заблокировали новую версию законопроекта, регулирующего дальнейшие меры стимуляции американской экономики объемом $500 млрд. Лидеры демократической фракции продолжают настаивать на увеличении объема фискальной поддержки. Переговоры находятся в тупике, и шансы на принятие пакета стимулов до президентских выборов снижаются, что побуждает инвесторов фиксировать прибыль в наиболее перекупленных акциях с яркими историями роста.

Азиатские площадки закрылись в плюсе. Японский Nikkei прибавил 0,73%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,78%, китайский CSI вырос почти на 1%. Европейские фондовые индексы демонстрируют боковую динамику, EuroStoxx50 торгуется практически без изменений.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис остается около 0,68%. Фьючерс Brent балансирует около $40. Золото колеблется вблизи $1945. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии попытается удержаться выше важного уровня поддержки 3330 пунктов.

Сегодня будет опубликован базовый индекс потребительских цен за август. Ожидается, что инфляционный индикатор вырастет на 0,2%. Отклонение от консенсуса на 0,1-0,2 п.п. не окажет влияния на рынок, так как не изменит мягкую риторику американского регулятора.

За второй квартал отчитается одна из крупнейших в США продуктовых сетей Kroger. Консенсус предполагает рост выручки на 6,4%, до $29,97 млрд, и повышение скорректированной EPS на 23% — с прошлогодних $0,44 до $0,54. Финансовый квартал для компании завершился в июле. Инвесторы будут оценивать не только краткосрочный всплеск спроса, вызванный пандемией COVID-19, но и способность компании конвертировать его в долгосрочное преимущество, так как конкуренция в продуктовом ретейле усиливается.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к продолжению нисходящего движения. В ходе вчерашней сессии давление на продавцов усилилось. Индикатор MACD все еще находится на отрицательной территории, индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня, сохраняя потенциал снижения. Ближайшие торговые сессии пройдут в режиме консолидации, если индекс широкого рынка удержит поддержку на уровне 3330 пунктов. В случае ухода ниже этого уровня S&P500 направится к новой поддержке, расположенной на психологически значимой отметке 3300.