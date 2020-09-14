ИАЦ «Альпари»: Рынок проведет день в плюсе

Российский рынок акций стартовал в понедельник, 14 сентября, в положительной зоне. Индекс МосБиржи в начале сессии подрастает на 0,6% и торгуется около 2927 пунктов, индекс РТС прибавляет почти процент и находится рядом с 1234 пунктами.

Внешний фон нейтрален. В пятницу заокеанские биржи завершили сессию в плюсе, сегодняшняя Азия также финишировала в «зеленом». Макроэкономический календарь на сегодня статистикой не перегружен, поэтому рынки капитала будут экономить силы перед «неделей центробанков».

Доллар США продолжает корректироваться в валютной секции Московской биржи и возвращаться в проторгованный диапазон 73-75 руб. В первый час сессии торги идут по 74,68 руб., и это вполне нормальная область. Сегодня «американец» может двигаться в пределах 74,40-74,85 руб. Евро стоит 88,45 руб., и здесь адекватным коридором для колебаний видится 88-90 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»