ИАЦ «Альпари»: Россия и Беларусь — паровоз с вагончиком

Экономика Беларуси всегда была связана тесно с Россией. На Россию приходится половина торговли Беларуси с зарубежными странами. При этом Россия является чистым экспортером. Например, в 2010 году экспорт России в Беларусь составил $18,1 млрд, импорт — $9,8 млрд. В 2019 году ситуация принципиально не изменилась — $20,78 млрд против $13,09 млрд. Ни Украина (максимум в 2011 году — 33% товарооборота), ни Казахстан не были так привязаны к российской экономике.

МВФ в сентябре 2016 года оценивал совокупную поддержку белорусской экономики Россией за период 2005-2015 годов в $106 млрд. Эта сумма складывалась из кредитов, прямых инвестиций и беспошлинных поставок нефти. В разные годы поддержка России достигала от 11% до 27% белорусского ВВП.

Условно Россия — это паровоз, а Беларусь — это вагончик. Российский спрос в жирные нулевые годы вытягивал экономику Беларуси, плюс российские кредиты, открытый российский рынок для белорусских товаров, дорогая нефть и дорогие нефтепродукты на рынках Европы. В нулевые годы у Беларуси был низкий суверенный долг. Александр Лукашенко не был против приватизации — Беларусь очень выгодно продала свою долю в НГК «Славнефть» в конце 2002 года консорциуму «ТНК-Сибнефть».

Время до мирового кризиса Lehman Brothers 2008 года можно назвать золотым для Беларуси. За восемь лет, с 2000 года, ВВП вырос с $10,8 млрд до $62,8 млрд, то есть в 5,8 раза. Россия за то же время «разбогатела» с $261,6 млрд до $1,677 трлн (в 6,4 раза), а Украина — с $32,4 млрд до $188,1 млрд (в 5,8 раза).

Однако хорошие времена остались в прошлом. Да и обрушение цен на нефть, ударило по Беларуси сильнее, чем по ее стратегическому партнеру. В 2015 и 2016 годах экономика РБ упала на 3,8% и 2,5% соответственно (у РФ падение составило 2,3% и рост на 0,33% соответственно), и вернуться на прежние уровни не вышло. ВВП на душу населения в 2019 году составил $6604 — откат до 2008 года.

Сейчас белорусская экономика летит в пропасть. Политический кризис просто уничтожает экономику. Объем резервов меньше, чем краткосрочный внешний долг, гасить или рефинансировать который нужно в ближайшие 12 месяцев. К банкам доверия нет, рынка акций в Беларуси нет, а о рынке акций на Мосбирже там знают далеко не все, российский рубль — валюта слабая и волатильная. Кроме наличных долларов и евро нет, в принципе, никаких объектов для сбережений.

Конечно, рефинансировать белорусские долги и влить ликвидность в банковскую систему страны может Россия. ЦБ РФ, Министерство финансов России легко справятся с данной задачей. Кроме того, поучаствовать могут и государственные компании, а два белорусских НПЗ с удовольствием купит «Сургутнефтегаз». Другое дело, согласен ли Александр Лукашенко на рыночные реформы, которые, естественно, будут проведены в интересах российского бизнеса?

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»