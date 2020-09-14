Комментарии

ПСБ: Настроение на мировых рынках позитивное

Несмотря на сохраняющиеся риски, настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как позитивные, чему способствуют новости по возобновлению компанией AstraZeneca испытаний вакцины от коронавируса, сообщают аналитики ПСБ:

- Учитывая внешний фон, сегодня старте торгов на российском рынке ожидаем преобладания покупок. Это позволит индексу МосБиржи уже в начале дня подняться в район 2950 пунктов.
 
Сегодня в начале дня российская валюта может попытаться продолжить восстановление. Закрепление пары доллар/рубль под этой отметкой говорит в пользу возможности дальнейшего отступления и достижения 73 рублей.
 
При сохранении ключевой ставки на заседании 18 сентября на уровне 4,25% ждем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи текущих уровней
 
Словакия в июле стала 4-м крупнейшим покупателем газа Газпрома (ПОКУПАТЬ), растут закупки Турции - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Статистика ФТС отражает постепенное восстановление экспортных поставок Газпрома, что является положительным моментом. Особенно это касается Турции, так как в июне поставки были почти полностью остановлены (из-за ремонта). Данная статистика охватывает около 90% экспорта Газпрома, еще 10% - это перепродажи среднеазитатского газа в Европу. В целом, в июле Газпром сократил экспорт газа на 23% относительно июля 2019 г., за январь-июль поставки упали на 17% г/г. Но по данным менеджмента, уже в августе объем поставок начал выходить на уровни прошлого года. Восстановление ценовой конъюнктуры на рынке газа и наращивание поставок окажет поддержку финрезультату Газпрома в следующем квартале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Ситуация стабильна. 73 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки
День за два: медработникам, работающим с COVID-19, засчитают стаж в двойном размере
ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги