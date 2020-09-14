ПСБ: Настроение на мировых рынках позитивное

Несмотря на сохраняющиеся риски, настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как позитивные, чему способствуют новости по возобновлению компанией AstraZeneca испытаний вакцины от коронавируса, сообщают аналитики ПСБ:

- Учитывая внешний фон, сегодня старте торгов на российском рынке ожидаем преобладания покупок. Это позволит индексу МосБиржи уже в начале дня подняться в район 2950 пунктов.



Сегодня в начале дня российская валюта может попытаться продолжить восстановление. Закрепление пары доллар/рубль под этой отметкой говорит в пользу возможности дальнейшего отступления и достижения 73 рублей.



При сохранении ключевой ставки на заседании 18 сентября на уровне 4,25% ждем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи текущих уровней



Словакия в июле стала 4-м крупнейшим покупателем газа Газпрома (ПОКУПАТЬ), растут закупки Турции - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Статистика ФТС отражает постепенное восстановление экспортных поставок Газпрома, что является положительным моментом. Особенно это касается Турции, так как в июне поставки были почти полностью остановлены (из-за ремонта). Данная статистика охватывает около 90% экспорта Газпрома, еще 10% - это перепродажи среднеазитатского газа в Европу. В целом, в июле Газпром сократил экспорт газа на 23% относительно июля 2019 г., за январь-июль поставки упали на 17% г/г. Но по данным менеджмента, уже в августе объем поставок начал выходить на уровни прошлого года. Восстановление ценовой конъюнктуры на рынке газа и наращивание поставок окажет поддержку финрезультату Газпрома в следующем квартале.