"Открытие": Ждём от российских индексов позитивного старта в начале дня

Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно позитивный. Фьючерсы на индексы США указывают на рост рынка более чем на 1%. Нефть торгуется в небольшом плюсе на фоне очередного урагана вблизи побережья США в Мексиканском заливе. В Японии растёт промышленность, а либерально-демократическая партия готова выбрать своего нового лидера. AUD, CAD и NZD укрепляются против валюты США, сигнализируя о присутствии аппетитов к риску на глобальном рынке. Ждём от российских индексов позитивного старта в начале дня, отмечает ведущий аналитик брокерской компании банка "Открытие" по глобальным исследованиям:

- Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 2921,55 п. до 2910,51 п., а РТС повысился с 1220,01 п. до 1223,05 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,184 до $1,1847. Пара USD-RUB снизилась с 75,43 до 75,05, а EUR-RUB с 89,23 до 88,85. Нефть Brent подешевела с $42,66 до $39,83 за баррель. Декабрьский контракт золота на Comex поднялся в цене с $1934,30 до $1947,90 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3426,96 п. до 3340,97 п.

Тревожность на рынках не проходит. Перегретые технологичные бумаги находятся под давлением, но заметной ротации в цикличные сектора не происходит. Ожидания по восстановлению глобальной экономики наталкиваются на признаки второй волны COVID-19. Новые меры по поддержке в США блокируются в Конгрессе. Вашингтон не отказывается от риторики и действий против Китая, угрожая глубоким сокращением экономических связей. В России собственные проблемы, связанные с внешним давлением. Впрочем, динамика рубля всё же указывает на то, что рынок уже не воспринимает с прежней остротой вероятные рестрикции, а к потере «Северного потока 2» он давно готов. Текущая статистика по мировой экономике уже не говорит о дальнейшем быстром восстановлении, но может показать состояние деловой активности перед вхождением в новую волну пандемии коронавируса.

Неделю начнём со статистики Китая по ценам на жильё в августе. В июле рост составлял 4,8%. Япония может сообщить уточнённую статистику промышленного производства за июль. Ожидается +8%. В еврозоне также ожидается отчёт по промышленному производству за июль, когда оно могло повыситься на 4%. OPEC выпустит ежемесячный отчёт по глобальному рынку нефти. В России «Обувь России» предоставит отчёт по МСФО за II квартал.

Резервный Банк Австралии опубликует во вторник протокол своего последнего заседания. В Китае выйдет большой пакет статистики. Ожидается, что в августе промышленное производство Поднебесной покажет рост на 5,1%, розничные продажи увеличатся на 0,1%, а инвестиции в основной капитал сократятся в годовом выражении на 0,4%. Великобритания в этот день может сообщить о росте безработицы до 4,1% в июле. Международное Энергетическое Агентство опубликует свой ежемесячный отчёт по глобальному рынку. Далее индексы ZEW текущих экономических условий и настроений в Германии. В США выйдут цены импорта и экспорта, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до 5,95 п. в сентябре. Далее статистика по промышленному производству в США, которое могло вырасти на 1,0% за август. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России в этот день опубликуют статистику по промышленному производству, которое может показать падение более чем на 7% в августе.

Япония в среду может сообщить о падении экспорта в августе на 16,1%, а импорта на 18%. Британский фунт будет в центре внимания, так как в Великобритании могла быть зафиксирована дефляция на уровне -0,6% за август, что привело к падению годовой инфляции до 0,1%. Розничные продажи в США могли вырасти на 1,0% за август. Далее в американском календаре индекс рынка жилья от NAHB и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. ФРС завершит заседание и опубликует итоговое заявление, а также серию экономических прогнозов. Изменений в политике не ожидается, хотя регулятор может преподнести сюрприз. Как минимум, намёки о возможном контроле кривой доходности уже прозвучали. В России опубликуют статистику цен производителей. Акции «Русагро» будут торговаться последний день с дивидендами 13,9 рублей на бумагу.

В четверг Новая Зеландия уточнит ВВП за II квартал. Австралия может сообщить о росте безработицы в августе до 7,7% с 7,5% в июле. Банк Японии примет решения по денежной политике, но особых изменений не ожидается. Разве только может быть расширена программа покупки активов. В еврозоне опубликуют данные по строительству, а также уточнят инфляцию за август, когда она трансформировалась в дефляцию на уровне 0,2%. Банк Англии проведёт заседание по ставке, но изменений пока не ожидается. Впрочем, если по итогам августа состоится дефляция, то регулятор может пойти на расширение программы покупки активов. В США статистика новых строительств и разрешений на них. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Плюс к этому индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в сентябре до 15,5 п. с 17,2 п. в августе. В России ЦБ РФ сообщит состояние международных резервов.

Япония в пятницу может сообщить о падении базового индекса цен в дефляцию на уровне -0,4%. Великобритания в пятницу может сообщить о росте розничных продаж за август на 0,7%. Цены производителей Германии могли снизиться в августе на 1,4% после падения на 1,7% в июле. В США из статистики можно отметить индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России весьма заполненный день. ЦБ РФ примет решение по ставке, но однозначной позиции рынка по этому вопросу нет. Есть доводы, как за сохранение её на уровне 4,25%, так и за её снижение на 25 базисных пункта до 4,0%. Также появится статистика розничных продаж, которые могли упасть в августе на 2,3%, безработица в РФ могла сократиться до 6,2%, а рост реальных зарплат мог сократиться до 0,1% в июле. Последний день торговли акциями QIWI с дивидендами 24,15 рублей на бумагу.

Азиатские рынки начали неделю преимущественно ростом. В Японии бумаги SoftBank взлетели более чем на 10% на новостях о продаже британского разработчика микросхем Arm в пользу американской Nvidia за $40 млрд. Британская фармацевтическая фирма AstraZeneca объявила о возобновлении третьей фазы тестирования своей вакцины против COVID-19. В Японии ожидается внутрипартийное голосование в ЛДПЯ по избранию нового лидера. В прессе отмечают, что генеральный секретарь кабинета министров Ёшихида Суга имеет самые высокие шансы заменить своего бывшего шефа Шиндзо Абэ. Меж тем, промышленное производство в Японии выросло за июль на 8,7% при ожиданиях роста на 8,0%. В Китае индекс цен на жильё сохранил динамику роста в августе на уровне 4,8%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23545,82 п. (+0,60%), Hang Seng - 24658,84 п. (+0,63%), Shanghai Composite - 3272,96 п. (+0,39%).

На рынке нефти очередные новости об ураганах. Вблизи побережья Луизианы в Мексиканском заливе развивается новая система тропического шторма «Салли», которая может стать ураганом 2-й категории. Некоторые компании уже начали работы по приостановке работы добывающих платформ и нефтеперерабатывающих заводов. Впрочем, масштаб этих работ не столь большой, как во время урагана «Лаура». В Ливии Халифа Хафтар объявил об окончании блокады месторождений нефти, что может увеличить поставки сырья на внешний рынок. Впрочем, снятие блокады с месторождений ещё не означает бесперебойную работу портов. И немного более конкретной информации. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось на 1 штуку до 180 единиц. Резервы биржевого фонда SPDR Gold Trust сократились за неделю с 1250,4 тонн до 1248,00 тонн. К 9:00 мск Brent - $39,99 (+0,40%), WTI - $37,59 (+0,70%), Золото - $1954,9 (+0,36%), Медь - $6719,71 (+0,28%), Никель - $15175 (+0,54%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 93,21 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,67%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,185 (+0,07%), GBP-USD - $1,283 (+0,23%), USD-JPY – 106,04 (-0,09%).