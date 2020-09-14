Комментарии

«Фридом Финанс»: Газпром сократит расходы Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: Преобладала смешанная динамика. Большинство «голубых фишек» закрылось на положительной территории. Лидерами роста стали бумаги ПАО ИСКЧ (-11,38%). Лидерами падения стали акции фонда iFXIT ETF (-3,17%). Пара USD/RUB вернулась в диапазон 75-76 на фоне роста цены на нефть выше $41 за баррель. Газпром (+2,38%) скорректировал инвестпрограмму. Объем расходов сократится на 16%, до 922 млрд руб. Значительное сокращение ожидается по статье капстроительства – на 22%, до 702 млрд руб. Помимо этого, почти на 300 млрд руб. сократятся операционные затраты, а также снизится объем заимствований более чем на 10%, до 501 млрд руб. Корректировка связана с ситуацией на рынке, вызванной COVID-19. По итогам 1 полугодия расходы концерна сократились на 16%, а выручка – на 29%. Корректировка поможет улучшить финансовые показатели, долговую нагрузку и сделать бюджет бездефицитным при текущем уровне заимствований. Оцениваем новость позитивно, сохраняем долгосрочную цель на уровне 330 руб. Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,00-76,00, по индексу Мосбиржи: 2880-2910 п.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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