ПСБ: Риски дальнейшего снижения сохраняются

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В ходе предстоящей недели на мировых рынках могут вновь преобладать продажи. Поводом для подобного развития событий может стать отсутствие движения по принятию нового пакета помощи для американской экономики. Переговоры зашли в тупик, а в рамках уходящей недели демократы отвергли очередной план республиканцев. В ходе недели ожидаем попытки продолжить диалог по новому пакету помощи. Однако на наш взгляд, позитивные подвижки маловероятны, что может оказать давление на американские площадки, а вслед за ними и мировые рынки.



Плюс к этому, давление на рисковые активы окажет ситуация с распространением коронавируса в мире. В частности, инвесторы будут внимательно следить за динамикой заболеваемости в Европе, оценивая риски ужесточения карантинных ограничений, которые могут оказать дополнительное негативное влияние на европейскую экономику, что ухудшит ожидания инвесторов относительно динамики восстановления мировой экономики.



Также важным фактором останется развитие отношений между США и Китаем, что, в случае роста напряженности, может привести к дополнительному давлению на широкий спектр активов.



В рамках предстоящей недели инвесторы обратят внимание на заседание американского регулятора. Мы не ожидаем существенных изменений в денежно-кредитной политике в США, а основное внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях, сопутствующих решению. Маловероятно, что представителям ФРС США удастся дать какие-то новые позитивные ориентиры для рынков, что позволило бы активизировать покупки.



Отметим, что важным фактором в рамках предстоящей недели станет блок макроэкономической статистики, среди которой мы отметим данные по промпроизводству в Китае, индекс потребительских цен в Еврозоне, а также объем розничных продаж, статистику по заявкам на пособие по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в США. Публикуемые цифры будут способствовать пересмотру ожиданий инвесторов относительно траектории восстановления экономик отдельных стран, что окажет влияние на динамику рисковых активов.



Несмотря на сохраняющиеся риски, настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как позитивные. Активно растут азиатские площадки, прибавляя в пределах 1,2%. Более чем на 1% подтягиваются фьючерсы на основные американские индексы. Умеренный подъем демонстрирует рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 40 долларам за баррель.



На таком фоне на старте торгов на российском рынке ожидаем преобладания покупок. Это позволит индексу МосБиржи уже в начале дня подняться в район 2950 пунктов. Однако в дальнейшем нельзя исключать ухудшения настроений на рынках, что ближе к вечеру окажет давление на наши бумаги и приведет к компенсации части утреннего роста. В результате, рынок удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня российская валюта может попытаться продолжить восстановление. Позитивная динамика рынка энергоносителей и умеренный подъем валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле. Однако отсутствие уверенности у инвесторов в дальнейшем росте цен на нефть и слабая поддержка со стороны внутренних факторов сдержат укрепление национальной валюты. При этом в случае ухудшения мировой конъюнктуры в ходе торгов американская валюта может попытаться отыграть уровень 75 рублей. Отметим, что закрепление пары доллар/рубль под этой отметкой говорит в пользу возможности дальнейшего отступления и достижения 73 рублей.