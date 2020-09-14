Рынок акций за неделю: «ИСКЧ» - это вам не «НОВАТЭК»

На прошлой неделе, с 7 по 11 сентября, российский фондовый рынок показывал противоречивую и одновременно вялую динамику. Санкционная риторика Запада в адрес России усиливается, но ничего принципиально нового (в лучшую или худшую для России сторону) в ней нет. Индекс МосБиржи за неделю снизился на 0,38%, до 2910,51 пункта, а индекс РТС, наоборот, вырос, но всего на 0,25%, до 1223,05 пункта. Цена нефти Brent на прошлой неделе понизилась ещё на 5,7%, котировки проваливались даже ниже $40 за баррель, а цена золота пошла вверх, но смогла подрасти за неделю только на 0,4%.

На фоне такой неопределённости в ведущих сырьевых отраслях инвесторы выходили из «голубых» фишек и перекладывались в бумаги компаний малой и средней капитализации. Среди крупных компаний хорошо подросли акции ряда предприятий горнодобычи, металлургии, строительства, электроэнергетики, в лидерах снижения оказались нефтегазовые «фишки» и некоторые бумаги секторов технологий и телекоммуникаций.

Но главным лидером роста прошлой недели стали акции небольшой биотехнологической компании «Институт стволовых клеток человека», рекордно подорожавшие на 24%, до 27,4 руб. за акцию. Компания на прошлой неделе опубликовала отчётность по МСФО за первое полугодие 2020 года, из которой стало известно, что дочерняя компания «ИСКЧ» получила первую выручку от реализации тестов на антитела к Covid-19. Ранее компания прогнозировала, что за весь 2020 год её выручка от продажи дочерней компанией Genetico тестов на антитела к коронавирусу может вырасти до 1 млрд руб. Мы присвоили акциям «ИСКЧ» целевую цену в 30 руб. за акцию, рекомендуем эти бумаги «держать».

А вот аутсайдером прошлой недели стали акции одной из крупнейших российских нефтегазовых корпораций «НОВАТЭК», рухнувшие за неделю на 4,3%, до 1078,2 руб. за акцию. Неясно, что стало причиной обвала: либо ожидания каких-либо санкций Запада в случае ухудшения двусторонних отношений в политике, либо сокращение компанией дивидендов за первое полугодие 2020 года на 17% по сравнению с дивидендами за аналогичный период 2019 года. По нашему мнению, необходимо относиться с пониманием к тому, что даже крупные корпорации в период кризиса показывают слабые финансовые результаты и сказать спасибо, если она вообще продолжают платить дивиденды. Наша целевая цена по акциям «НОВАТЭКа» составляет 1100 руб., рекомендуем «держать» акции.

По нашей оценке, и на этой неделе индекс РТС будет проводить торги в коридоре 1210-1260 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале значений 2920-2970 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»