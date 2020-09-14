Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 14 сентября: 74,7148 руб/доллар США и 88,5819 руб/евро

ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,7148 руб.
  • 1 евро - 88,5819 руб.
  • 10 китайских юаней - 109,4980 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1748 р. (0,23%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0949 р. (0,11%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0460 р. (0,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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